https://uz.sputniknews.ru/20230704/zapad-otstupaet-aziya-tesnit-evropu-36552280.html
Запад отступает: Азия теснит Европу
Запад отступает: Азия теснит Европу
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди сегодня проведут многосторонние переговоры — в виртуальном формате и с участием глав еще нескольких государств.
2023-07-04T21:11+0500
2023-07-04T21:11+0500
2023-07-04T21:16+0500
колумнисты
шос
россия
китай
индия
нарендра моди
владимир путин
си цзиньпин
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Во вторник состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества — главной евразийской организации по безопасности. ШОС вырос из российско-китайского альянса по безопасности в Средней Азии, и хотя в качестве организации был оформлен в 2001-м, фактически он существует с 1996-го, когда возникла "Шанхайская пятерка". Сейчас в ШОС восемь членов, но уже сегодня на делийском саммите их станет девять, потому что полностью завершится процедура вступления Ирана. И это только начало большого расширения — в перспективе года-двух из статуса наблюдателей в постоянные члены перейдет Беларусь, а в очереди стоит еще десяток стран, преимущественно мусульманских.В последние годы ШОС оказался как бы в тени своей младшей сестры — БРИКС: она, хотя и появилась позже, создана по глобальному, а не континентальному признаку, и теперь в нее выстроилась очередь из двух десятков стран. Костяк обеих организаций с 2017-го составляют Россия, Китай и Индия, но чисто евразийский характер ШОС уже постепенно расширился до Африки. Статус партнера по диалогу получил Египет — африканское государство, лишь малая часть которого расположена в Азии. Это не значит, что ШОС исчерпал возможности расширения в Евразии: список желающих стать членами клуба стал активно расширяться именно в последние годы.После вступления Белоруссии в статусе наблюдателей (а это последняя подготовительная ступень к приему в члены) останутся только Афганистан и Монголия. Первый хотел бы вступить в организацию, но вначале мешала американская оккупация, а сейчас на пути стоит юридическое непризнание правительства талибов* всеми членами ШОС (притом что отношения с ним все поддерживают). У Монголии же, наоборот, нет никаких внешних препятствий к повышению статуса, но в Улан-Баторе не торопятся вступать, ссылаясь на свой нейтралитет. ШОС не военная организация, хотя и проводит уже совместные учения, но Монголия очень ценит свою независимость и не хочет попасть в еще большую зависимость от Китая.А вот другие азиатские страны, напротив, хотят стать ближе и к Китаю, и к ШОС в целом — в первую очередь это касается мусульманских стран. После того как в ШОС вошел сначала Пакистан, а потом и Иран, все арабские страны Персидского залива подали свои заявки — партнерами по диалогу уже стали Саудовская Аравия и Катар, на нынешнем саммите будут рассмотрены обращения ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. Статус партнера есть уже и у Турции (хотят подать заявку Ирак и Сирия), а также у двух стран индийской зоны влияния, Шри-Ланки и Непала, в очереди стоят еще два соседа Индии — Мьянма и Мальдивы.То есть за бортом ШОС в Азии останутся государства, находящиеся в военной орбите США (Япония и Южная Корея), и большая часть стран Юго-Восточной Азии (хотя из них уже есть первый участник — Камбоджа, получившая статус партнера, да и Мьянма подтянулась). По факту складывается паназиатская организация безопасности, продвигающая неофициальный лозунг "проблемы Азии должны решать сами азиаты". Понятно, что Запад это категорически не устраивает, и там делают ставку на рост разногласий внутри расширяющейся организации. Сработает ли она?ШОС осознанно идет на риск расширения — об этом говорит сам факт принятия таких недружественных друг другу государств, как Индия и Пакистан. Потому что смысл ШОС как раз в создании механизма решения споров и разногласий на азиатском пространстве собственными силами. Да, это очень сложно, да, возможности Запада играть на противоречиях пока еще очень велики, но важно направление движения азиатских стран.Разногласия внутри ШОС, конечно, остаются — именно поэтому, к сожалению, нынешний саммит пройдет в виртуальном формате. И уже не из-за ковидных ограничений, как в 2020-2021 годах, а из-за неудачи в согласовании графиков лидеров ключевых стран. Официальной информации на этот счет нет, но есть сведения, что главным препятствием стало отсутствие подтверждения участия в саммите Си Цзиньпина — точные даты саммита долгое время не назывались, передвигались, и, видимо, Пекин не подтверждал очное участие председателя, а Дели решил перевести все в онлайн-формат. Индийско-китайские отношения уже третий год находятся не в лучшей форме, что, впрочем, не помешало участию Моди и Си в прошлогоднем саммите ШОС в Самарканде. Могла ли сказаться на решении Индии наша спецоперация? Понятно, что какое-то давление американцев (как и в случае с предстоящим в августе саммитом БРИКС в ЮАР) было, но, во-первых, оно не могло быть серьезным (чтобы не вызвать возмущения Дели), а во-вторых, Моди достаточно самостоятелен, чтобы не поддаваться никакому давлению.Но даже в виртуальном формате нынешний саммит ШОС станет еще одним важным шагом на пути построения постзападной парадигмы — и в Азии, и в мире в целом.* — члены движения “Талибан”, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Петр Акопов
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Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
шос россия китай индия запад нарендра моди владимир путин си цзиньпин самит переговоры
шос россия китай индия запад нарендра моди владимир путин си цзиньпин самит переговоры
Запад отступает: Азия теснит Европу
21:11 04.07.2023 (обновлено: 21:16 04.07.2023)
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди сегодня проведут многосторонние переговоры — в виртуальном формате и с участием глав еще нескольких государств.
Во вторник состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества — главной евразийской организации по безопасности. ШОС вырос из российско-китайского альянса по безопасности в Средней Азии, и хотя в качестве организации был оформлен в 2001-м, фактически он существует с 1996-го, когда возникла "Шанхайская пятерка". Сейчас в ШОС восемь членов, но уже сегодня на делийском саммите их станет девять, потому что полностью завершится процедура вступления Ирана. И это только начало большого расширения — в перспективе года-двух из статуса наблюдателей в постоянные члены перейдет Беларусь, а в очереди стоит еще десяток стран, преимущественно мусульманских.
В последние годы ШОС оказался как бы в тени своей младшей сестры — БРИКС: она, хотя и появилась позже, создана по глобальному, а не континентальному признаку, и теперь в нее выстроилась очередь из двух десятков стран. Костяк обеих организаций с 2017-го составляют Россия, Китай и Индия, но чисто евразийский характер ШОС уже постепенно расширился до Африки. Статус партнера по диалогу получил Египет — африканское государство, лишь малая часть которого расположена в Азии. Это не значит, что ШОС исчерпал возможности расширения в Евразии: список желающих стать членами клуба стал активно расширяться именно в последние годы.
После вступления Белоруссии в статусе наблюдателей (а это последняя подготовительная ступень к приему в члены) останутся только Афганистан и Монголия. Первый хотел бы вступить в организацию, но вначале мешала американская оккупация, а сейчас на пути стоит юридическое непризнание правительства талибов* всеми членами ШОС (притом что отношения с ним все поддерживают). У Монголии же, наоборот, нет никаких внешних препятствий к повышению статуса, но в Улан-Баторе не торопятся вступать, ссылаясь на свой нейтралитет. ШОС не военная организация, хотя и проводит уже совместные учения, но Монголия очень ценит свою независимость и не хочет попасть в еще большую зависимость от Китая.
А вот другие азиатские страны, напротив, хотят стать ближе и к Китаю, и к ШОС в целом — в первую очередь это касается мусульманских стран. После того как в ШОС вошел сначала Пакистан, а потом и Иран, все арабские страны Персидского залива подали свои заявки — партнерами по диалогу уже стали Саудовская Аравия и Катар, на нынешнем саммите будут рассмотрены обращения ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. Статус партнера есть уже и у Турции (хотят подать заявку Ирак и Сирия), а также у двух стран индийской зоны влияния, Шри-Ланки и Непала, в очереди стоят еще два соседа Индии — Мьянма и Мальдивы.
То есть за бортом ШОС в Азии останутся государства, находящиеся в военной орбите США (Япония и Южная Корея), и большая часть стран Юго-Восточной Азии (хотя из них уже есть первый участник — Камбоджа, получившая статус партнера, да и Мьянма подтянулась). По факту складывается паназиатская организация безопасности, продвигающая неофициальный лозунг "проблемы Азии должны решать сами азиаты". Понятно, что Запад это категорически не устраивает, и там делают ставку на рост разногласий внутри расширяющейся организации. Сработает ли она?
ШОС осознанно идет на риск расширения — об этом говорит сам факт принятия таких недружественных друг другу государств, как Индия и Пакистан. Потому что смысл ШОС как раз в создании механизма решения споров и разногласий на азиатском пространстве собственными силами. Да, это очень сложно, да, возможности Запада играть на противоречиях пока еще очень велики, но важно направление движения азиатских стран.
Разногласия внутри ШОС, конечно, остаются — именно поэтому, к сожалению, нынешний саммит пройдет в виртуальном формате. И уже не из-за ковидных ограничений, как в 2020-2021 годах, а из-за неудачи в согласовании графиков лидеров ключевых стран. Официальной информации на этот счет нет, но есть сведения, что главным препятствием стало отсутствие подтверждения участия в саммите Си Цзиньпина — точные даты саммита долгое время не назывались, передвигались, и, видимо, Пекин не подтверждал очное участие председателя, а Дели решил перевести все в онлайн-формат. Индийско-китайские отношения уже третий год находятся не в лучшей форме, что, впрочем, не помешало участию Моди и Си в прошлогоднем саммите ШОС в Самарканде. Могла ли сказаться на решении Индии наша спецоперация? Понятно, что какое-то давление американцев (как и в случае с предстоящим в августе саммитом БРИКС в ЮАР) было, но, во-первых, оно не могло быть серьезным (чтобы не вызвать возмущения Дели), а во-вторых, Моди достаточно самостоятелен, чтобы не поддаваться никакому давлению.
Но даже в виртуальном формате нынешний саммит ШОС станет еще одним важным шагом на пути построения постзападной парадигмы — и в Азии, и в мире в целом.
* — члены движения “Талибан”, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность