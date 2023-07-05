https://uz.sputniknews.ru/20230705/langfan-kashgar-irkeshtam-osh-tashkent-multimodalnyy-poyezd-36555714.html

Из Китая в Узбекистан отправили контейнерный поезд по новому мультимодальному маршруту

Из Китая в Узбекистан отправили контейнерный поезд по новому мультимодальному маршруту

В составе пилотного поезда, который следует по маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент, более 40 вагонов со стройматериалами.

2023-07-05T08:33+0500

2023-07-05T08:33+0500

2023-07-05T08:33+0500

экономика

поезд

китай

узбекистан

железная дорога

грузоперевозки

маршрут

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Накануне Китай отправил в Узбекистан контейнерный блок-поезд по новому мультимодальному маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"В составе поезда — 41 вагон со строительными материалами. Общий вес груза более 1000 тонн. Расстояние до станции назначения около 6000 километров, время в пути порядка 12 дней. Перевозки по новому мультимодальному коридору, будут осуществлять из пункта отправки по железной дороге до станции Кашгар (Китай). Затем, после перевалки груза, его доставят на автомобильном транспорте до железнодорожной станции Ош (Кыргызстан). Оттуда до Ташкента груз отправят по железной дороге.Ранее был запущен первый контейнерный поезд из Китая через Иран в Узбекистан.

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