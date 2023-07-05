https://uz.sputniknews.ru/20230705/langfan-kashgar-irkeshtam-osh-tashkent-multimodalnyy-poyezd-36555714.html
Из Китая в Узбекистан отправили контейнерный поезд по новому мультимодальному маршруту
Из Китая в Узбекистан отправили контейнерный поезд по новому мультимодальному маршруту
В составе пилотного поезда, который следует по маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент, более 40 вагонов со стройматериалами.
2023-07-05T08:33+0500
2023-07-05T08:33+0500
2023-07-05T08:33+0500
экономика
поезд
китай
узбекистан
железная дорога
грузоперевозки
маршрут
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Накануне Китай отправил в Узбекистан контейнерный блок-поезд по новому мультимодальному маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"В составе поезда — 41 вагон со строительными материалами. Общий вес груза более 1000 тонн. Расстояние до станции назначения около 6000 километров, время в пути порядка 12 дней. Перевозки по новому мультимодальному коридору, будут осуществлять из пункта отправки по железной дороге до станции Кашгар (Китай). Затем, после перевалки груза, его доставят на автомобильном транспорте до железнодорожной станции Ош (Кыргызстан). Оттуда до Ташкента груз отправят по железной дороге.Ранее был запущен первый контейнерный поезд из Китая через Иран в Узбекистан.
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экономика поезд китай узбекистан железная дорога грузоперевозки маршрут
экономика поезд китай узбекистан железная дорога грузоперевозки маршрут
Из Китая в Узбекистан отправили контейнерный поезд по новому мультимодальному маршруту
В составе пилотного поезда, который следует по маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент, более 40 вагонов со стройматериалами.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Накануне Китай отправил в Узбекистан контейнерный блок-поезд по новому мультимодальному маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
В составе поезда — 41 вагон со строительными материалами. Общий вес груза более 1000 тонн. Расстояние до станции назначения около 6000 километров, время в пути порядка 12 дней.
"В настоящее время данный маршрут (сухопутный) является самым коротким и быстрым для доставки грузов из Китая в Узбекистан", — говорится в сообщении.
Перевозки по новому мультимодальному коридору, будут осуществлять из пункта отправки по железной дороге до станции Кашгар (Китай). Затем, после перевалки груза, его доставят на автомобильном транспорте до железнодорожной станции Ош (Кыргызстан). Оттуда до Ташкента груз отправят по железной дороге.