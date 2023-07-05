Полив обеспечат полностью – министры энергетики трех стран обсудили водный вопрос
Главы профильных ведомств Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана встретились в Ташкенте, чтобы обсудить совместную работу в энергетике и водопользовании.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Обеспечение поливной водой стало одним из ключевых вопросов встречи министров энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, которая прошла в Ташкенте 3 июля, сообщает пресс-служба узбекского Минэнерго.
"Руководители водохозяйственных ведомств подтвердили все ранее взятые обязательства по поставкам воды в необходимых объемах", - сообщили в пресс-службе.
Министры также проанализировали готовность энергетических объектов трех стран к осенне-зимнему периоду и обговорили взаимодействие в период повышенного потребления электричества.
"У нас было полное взаимопонимание по этому вопросу. Все понимают, что для успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок необходима координация и совместная согласованная деятельность", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Министры энергетики трех стран также отметили важность проекта по совместному строительству Камбаратинской ГЭС-1 для увеличения поставок чистой электроэнергии и стабильного обеспечения трех стран водой.
"Помимо этого мы обсуждали планы по развитию энергетических систем региона. И в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане достаточно масштабные планы по строительству новой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. И это требует создание новых режимов, создания новых линий, в том числе межгосударственных линий электропередач, подстанций. И мы договорились создать единую рабочую группу, которая будет координировать все эти вопросы, обеспечит оптимальное развитие нашей единой энергетической системы, оптимальные режимы перетоков, вопросы использования генерации, взаимного резервирования", - рассказал Саткалиев.
Напомним, в январе текущего года министры энергетики трех стран на встрече в Бишкеке подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1.