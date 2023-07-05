Полив обеспечат полностью – министры энергетики трех стран обсудили водный вопрос

"Помимо этого мы обсуждали планы по развитию энергетических систем региона. И в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане достаточно масштабные планы по строительству новой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. И это требует создание новых режимов, создания новых линий, в том числе межгосударственных линий электропередач, подстанций. И мы договорились создать единую рабочую группу, которая будет координировать все эти вопросы, обеспечит оптимальное развитие нашей единой энергетической системы, оптимальные режимы перетоков, вопросы использования генерации, взаимного резервирования", - рассказал Саткалиев.