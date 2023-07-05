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https://uz.sputniknews.ru/20230705/ministry-energetiki-uzbekistan-kazakhstan-kyrgyzstan-vodnyy-vopros-36581276.html
Полив обеспечат полностью – министры энергетики трех стран обсудили водный вопрос
Полив обеспечат полностью – министры энергетики трех стран обсудили водный вопрос
Главы профильных ведомств Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана встретились в Ташкенте, чтобы обсудить совместную работу в энергетике и водопользовании.
2023-07-05T17:32+0500
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узбекистан
энергетика
вода
электричество
гэс
казахстан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Обеспечение поливной водой стало одним из ключевых вопросов встречи министров энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, которая прошла в Ташкенте 3 июля, сообщает пресс-служба узбекского Минэнерго.Министры также проанализировали готовность энергетических объектов трех стран к осенне-зимнему периоду и обговорили взаимодействие в период повышенного потребления электричества.Министры энергетики трех стран также отметили важность проекта по совместному строительству Камбаратинской ГЭС-1 для увеличения поставок чистой электроэнергии и стабильного обеспечения трех стран водой.Напомним, в январе текущего года министры энергетики трех стран на встрече в Бишкеке подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1.
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узбекистан казахстан кыргызстан министры энергетики вода водопользование полив энергетика электричество осенне-зимний период камбаратинская гэс-1
узбекистан казахстан кыргызстан министры энергетики вода водопользование полив энергетика электричество осенне-зимний период камбаратинская гэс-1

Полив обеспечат полностью – министры энергетики трех стран обсудили водный вопрос

17:32 05.07.2023
© SputnikВ Ташкенте прошла встреча руководителей министерств энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
В Ташкенте прошла встреча руководителей министерств энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2023
© Sputnik
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Главы профильных ведомств Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана встретились в Ташкенте, чтобы обсудить совместную работу в энергетике и водопользовании.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Обеспечение поливной водой стало одним из ключевых вопросов встречи министров энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, которая прошла в Ташкенте 3 июля, сообщает пресс-служба узбекского Минэнерго.
"Руководители водохозяйственных ведомств подтвердили все ранее взятые обязательства по поставкам воды в необходимых объемах", - сообщили в пресс-службе.
Министры также проанализировали готовность энергетических объектов трех стран к осенне-зимнему периоду и обговорили взаимодействие в период повышенного потребления электричества.
"У нас было полное взаимопонимание по этому вопросу. Все понимают, что для успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок необходима координация и совместная согласованная деятельность", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Министры энергетики трех стран также отметили важность проекта по совместному строительству Камбаратинской ГЭС-1 для увеличения поставок чистой электроэнергии и стабильного обеспечения трех стран водой.
"Помимо этого мы обсуждали планы по развитию энергетических систем региона. И в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане достаточно масштабные планы по строительству новой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. И это требует создание новых режимов, создания новых линий, в том числе межгосударственных линий электропередач, подстанций. И мы договорились создать единую рабочую группу, которая будет координировать все эти вопросы, обеспечит оптимальное развитие нашей единой энергетической системы, оптимальные режимы перетоков, вопросы использования генерации, взаимного резервирования", - рассказал Саткалиев.
Напомним, в январе текущего года министры энергетики трех стран на встрече в Бишкеке подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1.
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