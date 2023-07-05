https://uz.sputniknews.ru/20230705/mirziyoev-sojjenie-korana-v-shvetsii-36573150.html

"Нельзя допускать подобных ситуаций" — Мирзиёев о сожжении Корана в Швеции

"Нельзя допускать подобных ситуаций" — Мирзиёев о сожжении Корана в Швеции

Президент Узбекистана приравнял акцию по сожжению священной книги мусульман к проявлениям экстремизма и радикализма.

2023-07-05T14:31+0500

2023-07-05T14:31+0500

2023-07-05T15:14+0500

узбекистан

политика

шавкат мирзиёев

коран

швеция

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Ташкента осудил акцию по сожжению Корана в Швеции, сообщает пресс-служба Либерально-демократической партии Узбекистана, представителем которой является действующий глава государства. Напомним, в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма. Акцию разрешила полиция, хотя ранее дважды запрещала ее проведение. Мусульманские государства осудили произошедшее. Власти Турции напомнили Швеции, что такие действия препятствуют вступлению страны в НАТО. Протестующие в Ираке разгромили посольство Швеции. Осуждение высказали власти Египта, Саудовской Аравии, Иран, Марокко и другие страны.Ранее акцию также осудил вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана, лидер партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров.

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узбекистан президент шавкат мирзиёев осудил сожжение корана в швеции экстремизм разикализм