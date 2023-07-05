https://uz.sputniknews.ru/20230705/mirziyoev-sojjenie-korana-v-shvetsii-36573150.html
"Нельзя допускать подобных ситуаций" — Мирзиёев о сожжении Корана в Швеции
"Нельзя допускать подобных ситуаций" — Мирзиёев о сожжении Корана в Швеции
Президент Узбекистана приравнял акцию по сожжению священной книги мусульман к проявлениям экстремизма и радикализма.
2023-07-05T14:31+0500
2023-07-05T14:31+0500
2023-07-05T15:14+0500
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политика
шавкат мирзиёев
коран
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Ташкента осудил акцию по сожжению Корана в Швеции, сообщает пресс-служба Либерально-демократической партии Узбекистана, представителем которой является действующий глава государства. Напомним, в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма. Акцию разрешила полиция, хотя ранее дважды запрещала ее проведение. Мусульманские государства осудили произошедшее. Власти Турции напомнили Швеции, что такие действия препятствуют вступлению страны в НАТО. Протестующие в Ираке разгромили посольство Швеции. Осуждение высказали власти Египта, Саудовской Аравии, Иран, Марокко и другие страны.Ранее акцию также осудил вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана, лидер партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев осудил сожжение корана в швеции экстремизм разикализм
узбекистан президент шавкат мирзиёев осудил сожжение корана в швеции экстремизм разикализм
"Нельзя допускать подобных ситуаций" — Мирзиёев о сожжении Корана в Швеции
14:31 05.07.2023 (обновлено: 15:14 05.07.2023)
Президент Узбекистана приравнял акцию по сожжению священной книги мусульман к проявлениям экстремизма и радикализма.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Ташкента осудил акцию по сожжению Корана в Швеции, сообщает
пресс-служба Либерально-демократической партии Узбекистана, представителем которой является действующий глава государства.
"Мы абсолютно против любых форм радикализма и экстремизма, проявляющих неуважение к религиозным ценностям разных наций и народов. В частности, мы решительно осуждаем злодеяния, совершенные недавно в Швеции, такие как сожжение Священного Корана. Нельзя допускать подобных ситуаций, оскорбляющих религию и благородные чувства миллионов людей на земле", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Напомним, в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма. Акцию разрешила полиция, хотя ранее дважды запрещала ее проведение.
Мусульманские государства осудили произошедшее. Власти Турции напомнили Швеции, что такие действия препятствуют вступлению страны в НАТО. Протестующие в Ираке разгромили посольство Швеции. Осуждение высказали власти Египта, Саудовской Аравии, Иран, Марокко и другие страны.