https://uz.sputniknews.ru/20230705/namangan-tes-turakurgan-elektroenergiya-solntsye-elektrostantsiya-36558521.html
Туракурганская ТЭС будет вырабатывать электричество для собственных нужд — сколько
Туракурганская ТЭС будет вырабатывать электричество для собственных нужд — сколько
На Туракурганской ТЭС начала работать солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 1 МВт
2023-07-05T10:03+0500
2023-07-05T10:03+0500
2023-07-05T11:08+0500
узбекистан
наманганская область
тэс
солнечная электростанция
электроэнергия
экономика
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Туракурганская ТЭС в Наманганской области сможет вырабатывать электроэнергию для собственных нужд благодаря солнечной фотоэлектростанции мощностью 1 МВт, сообщает Минэнерго. Ввод ее в эксплуатацию позволит дополнительно получить 1,9 млн кВт/час электроэнергии в год. За счет этого ежегодно можно сэкономить 500 тыс. кубометров природного газа. При этом излишки электрической энергии будут продавать по договору региональной электрической сети.Ранее Sputnik сообщал о том, что на Ташкентской ТЭЦ начали производить "зеленую энергию" с помощью солнечных панелей.
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узбекистан наманганская область тэс солнечная электростанция электроэнергия экономика
узбекистан наманганская область тэс солнечная электростанция электроэнергия экономика
Туракурганская ТЭС будет вырабатывать электричество для собственных нужд — сколько
10:03 05.07.2023 (обновлено: 11:08 05.07.2023)
На Туракурганской ТЭС в Наманганской области начала работать солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 1 МВт.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Туракурганская ТЭС в Наманганской области сможет вырабатывать электроэнергию для собственных нужд благодаря солнечной фотоэлектростанции мощностью 1 МВт, сообщает Минэнерго.
Ввод ее в эксплуатацию позволит дополнительно получить 1,9 млн кВт/час электроэнергии в год. За счет этого ежегодно можно сэкономить 500 тыс. кубометров природного газа.
При этом излишки электрической энергии будут продавать по договору региональной электрической сети.