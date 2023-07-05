https://uz.sputniknews.ru/20230705/namangan-tes-turakurgan-elektroenergiya-solntsye-elektrostantsiya-36558521.html

Туракурганская ТЭС будет вырабатывать электричество для собственных нужд — сколько

Туракурганская ТЭС будет вырабатывать электричество для собственных нужд — сколько

На Туракурганской ТЭС начала работать солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 1 МВт

2023-07-05T10:03+0500

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узбекистан

наманганская область

тэс

солнечная электростанция

электроэнергия

экономика

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Туракурганская ТЭС в Наманганской области сможет вырабатывать электроэнергию для собственных нужд благодаря солнечной фотоэлектростанции мощностью 1 МВт, сообщает Минэнерго. Ввод ее в эксплуатацию позволит дополнительно получить 1,9 млн кВт/час электроэнергии в год. За счет этого ежегодно можно сэкономить 500 тыс. кубометров природного газа. При этом излишки электрической энергии будут продавать по договору региональной электрической сети.Ранее Sputnik сообщал о том, что на Ташкентской ТЭЦ начали производить "зеленую энергию" с помощью солнечных панелей.

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