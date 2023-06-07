https://uz.sputniknews.ru/20230607/tashkentskaya-tets-ustanovka-solnechnyye-paneli-proizvodstvo-zelenaya-energiya-35786721.html

На Ташкентской ТЭЦ начали производить "зеленую энергию" с помощью солнечных панелей

На Ташкентской ТЭЦ начали производить "зеленую энергию" с помощью солнечных панелей

За счет внедрения возобновляемых источников энергии здесь обеспечивается экономия электричества на 30-40%

2023-06-07T16:24+0500

2023-06-07T16:24+0500

2023-06-07T16:47+0500

узбекистан

министерство энергетики узбекистана

солнечная электростанция

солнечная энергия

тэц

газ

станция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1364/64/13646471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4356e63c5c82686b9ef48682c0490121.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ запустили солнечную фотоэлектростанцию мощностью 505,6 кВт и начали производство "зеленой энергии". Об этом сообщает Минэнерго. В прошлом году на Ташкентской ТЭЦ установили 17 солнечных водонагревателей общей емкостью 2400 литров, что способствует экономии 100 тыс. гигакалорий тепловой энергии в год.Ранее Sputnik сообщал, что в управлении Государственного таможенного комитета по Навоийской области и на таможенном посту ВЭД "Зарафшан" установили солнечные панели мощностью 40 кВт.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкентская тэц солнечные панели зеленая энергия экономия электричество солнечная фотоэлектростанция мощность производство природный газ