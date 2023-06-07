https://uz.sputniknews.ru/20230607/tashkentskaya-tets-ustanovka-solnechnyye-paneli-proizvodstvo-zelenaya-energiya-35786721.html
На Ташкентской ТЭЦ начали производить "зеленую энергию" с помощью солнечных панелей
На Ташкентской ТЭЦ начали производить "зеленую энергию" с помощью солнечных панелей
За счет внедрения возобновляемых источников энергии здесь обеспечивается экономия электричества на 30-40%
2023-06-07T16:24+0500
2023-06-07T16:24+0500
2023-06-07T16:47+0500
узбекистан
министерство энергетики узбекистана
солнечная электростанция
солнечная энергия
тэц
газ
станция
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ запустили солнечную фотоэлектростанцию мощностью 505,6 кВт и начали производство "зеленой энергии". Об этом сообщает Минэнерго. В прошлом году на Ташкентской ТЭЦ установили 17 солнечных водонагревателей общей емкостью 2400 литров, что способствует экономии 100 тыс. гигакалорий тепловой энергии в год.Ранее Sputnik сообщал, что в управлении Государственного таможенного комитета по Навоийской области и на таможенном посту ВЭД "Зарафшан" установили солнечные панели мощностью 40 кВт.
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узбекистан ташкентская тэц солнечные панели зеленая энергия экономия электричество солнечная фотоэлектростанция мощность производство природный газ
узбекистан ташкентская тэц солнечные панели зеленая энергия экономия электричество солнечная фотоэлектростанция мощность производство природный газ
На Ташкентской ТЭЦ начали производить "зеленую энергию" с помощью солнечных панелей
16:24 07.06.2023 (обновлено: 16:47 07.06.2023)
За счет внедрения возобновляемых источников энергии здесь обеспечивается экономия электричества на 30-40%.
ТАШКЕНТ, 7 июн
— Sputnik.
На Ташкентской ТЭЦ запустили солнечную фотоэлектростанцию мощностью 505,6 кВт и начали производство "зеленой энергии". Об этом сообщает Минэнерго
.
"На предприятии за счет внедрения возобновляемых источников энергии, обеспечивается экономия электрической энергии на 30-40%, используемой для собственных нужд. Станция будет производить 1 млн кВт/час электроэнергии в год. В результате будет сэкономлено 100 тыс. кубометров природного газа в год", — говорится в сообщении.
В прошлом году на Ташкентской ТЭЦ установили 17 солнечных водонагревателей общей емкостью 2400 литров, что способствует экономии 100 тыс. гигакалорий тепловой энергии в год.
Ранее Sputnik
сообщал, что в управлении Государственного таможенного комитета по Навоийской области и на таможенном посту ВЭД "Зарафшан" установили солнечные панели мощностью 40 кВт.