В Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон. Видео
17:57 05.07.2023 (обновлено: 17:59 05.07.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovВ Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Остановка с солнечной панелью на крыше появилась в Мирабадском районе столицы Узбекистана, около Северного вокзала. Произведенное электричество используют для ее освещения и работы электронного табло.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента, недалеко от Северного вокзала, построили солнечную остановку, сообщает корреспондент Sputnik.
Это единственная остановка в районе, на крыше которой есть солнечная панель, а внутри инвертор (преобразователь постоянного тока от солнечной панели в переменный ток).
© Sputnik/Abdubakir YunusovВ Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
В Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Произведенное электричество используют для освещения объекта, в том числе для работы электронного табло с расписанием автобусов, рассказали в пресс-службе районного хокимията.
© Sputnik/Abdubakir YunusovВ Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
В Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
В скором времени на остановке будет возможность зарядить телефон и воспользоваться Wi-Fi.
Ранее Sputnik сообщал о том, что солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств в Узбекистане.