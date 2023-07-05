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https://uz.sputniknews.ru/20230705/novaya-solnechnaya-ostanovka-tashkent-mirabadskiy-rayon-36579500.html
В Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон. Видео
В Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон. Видео
Остановка с солнечной панелью на крыше появилась в Мирабадском районе столицы Узбекистана, около Северного вокзала. Произведенное электричество используют для ее освещения и работы электронного табло.
2023-07-05T17:57+0500
2023-07-05T17:59+0500
общество
узбекистан
ташкент
район
солнечная батарея
мирабадский район
автобусная остановка
видео
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента, недалеко от Северного вокзала, построили солнечную остановку, сообщает корреспондент Sputnik.Это единственная остановка в районе, на крыше которой есть солнечная панель, а внутри инвертор (преобразователь постоянного тока от солнечной панели в переменный ток).Произведенное электричество используют для освещения объекта, в том числе для работы электронного табло с расписанием автобусов, рассказали в пресс-службе районного хокимията.В скором времени на остановке будет возможность зарядить телефон и воспользоваться Wi-Fi.Ранее Sputnik сообщал о том, что солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств в Узбекистане.
узбекистан
ташкент
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общество узбекистан ташкент район солнечная батарея мирабадский район автобусная остановка видео
общество узбекистан ташкент район солнечная батарея мирабадский район автобусная остановка видео

В Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон. Видео

17:57 05.07.2023 (обновлено: 17:59 05.07.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovВ Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
В Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Остановка с солнечной панелью на крыше появилась в Мирабадском районе столицы Узбекистана, около Северного вокзала. Произведенное электричество используют для ее освещения и работы электронного табло.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента, недалеко от Северного вокзала, построили солнечную остановку, сообщает корреспондент Sputnik.
Это единственная остановка в районе, на крыше которой есть солнечная панель, а внутри инвертор (преобразователь постоянного тока от солнечной панели в переменный ток).
© Sputnik/Abdubakir YunusovВ Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
В Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2023
В Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Произведенное электричество используют для освещения объекта, в том числе для работы электронного табло с расписанием автобусов, рассказали в пресс-службе районного хокимията.
© Sputnik/Abdubakir YunusovВ Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
В Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2023
В Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях.
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
В скором времени на остановке будет возможность зарядить телефон и воспользоваться Wi-Fi.
Ранее Sputnik сообщал о том, что солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств в Узбекистане.
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