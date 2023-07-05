https://uz.sputniknews.ru/20230705/novaya-solnechnaya-ostanovka-tashkent-mirabadskiy-rayon-36579500.html

В Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон. Видео

В Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон. Видео

Остановка с солнечной панелью на крыше появилась в Мирабадском районе столицы Узбекистана, около Северного вокзала. Произведенное электричество используют для ее освещения и работы электронного табло.

2023-07-05T17:57+0500

2023-07-05T17:57+0500

2023-07-05T17:59+0500

общество

узбекистан

ташкент

район

солнечная батарея

мирабадский район

автобусная остановка

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/05/36576744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_803ddd7d1265ef095fc9019570a37c7c.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента, недалеко от Северного вокзала, построили солнечную остановку, сообщает корреспондент Sputnik.Это единственная остановка в районе, на крыше которой есть солнечная панель, а внутри инвертор (преобразователь постоянного тока от солнечной панели в переменный ток).Произведенное электричество используют для освещения объекта, в том числе для работы электронного табло с расписанием автобусов, рассказали в пресс-службе районного хокимията.В скором времени на остановке будет возможность зарядить телефон и воспользоваться Wi-Fi.Ранее Sputnik сообщал о том, что солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств в Узбекистане.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество узбекистан ташкент район солнечная батарея мирабадский район автобусная остановка видео