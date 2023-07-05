https://uz.sputniknews.ru/20230705/samarkand-fotovystavka-uzbekistan-avtor-ella-mayar-shveytsariya-36573009.html

В Самарканде на фотовыставке покажут Узбекистан 30-х годов прошлого века

В Самарканде на фотовыставке покажут Узбекистан 30-х годов прошлого века

Автор работ — Элла Майар – швейцарская путешественница, атлетка, фотограф и писательница, посвятившая свою жизнь исследованию и знакомству с разными странами и культурами.

2023-07-05T15:13+0500

2023-07-05T15:13+0500

2023-07-05T15:13+0500

культура

общество

узбекистан

самарканд

фотовыставка

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Самарканде 6 июля в 10.00 в галерее Art station by Silk Road University откроется выставка “Внутренний горизонт: Узбекистан 1930-х на фотографиях Эллы Майар”, сообщается в Telegram-канале министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова.Автор работ — швейцарская путешественница, фотограф и писательница, которая посвятила свою жизнь исследованию и знакомству с разными странами и культурами.В экспозиции представят фото, которые Элла снимала в 1932 году в Узбекистане, во время своего путешествия по Центральной Азии. Они передают атмосферу Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а также городов Каракалпакстана.Выставка продлится до 8 октября 2023 года.Ранее Sputnik сообщал о том, что можно увидеть в Ташкенте на неделе культурного наследия.

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