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https://uz.sputniknews.ru/20230705/samarkand-fotovystavka-uzbekistan-avtor-ella-mayar-shveytsariya-36573009.html
В Самарканде на фотовыставке покажут Узбекистан 30-х годов прошлого века
В Самарканде на фотовыставке покажут Узбекистан 30-х годов прошлого века
Автор работ — Элла Майар – швейцарская путешественница, атлетка, фотограф и писательница, посвятившая свою жизнь исследованию и знакомству с разными странами и культурами.
2023-07-05T15:13+0500
2023-07-05T15:13+0500
культура
общество
узбекистан
самарканд
фотовыставка
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Самарканде 6 июля в 10.00 в галерее Art station by Silk Road University откроется выставка “Внутренний горизонт: Узбекистан 1930-х на фотографиях Эллы Майар”, сообщается в Telegram-канале министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова.Автор работ — швейцарская путешественница, фотограф и писательница, которая посвятила свою жизнь исследованию и знакомству с разными странами и культурами.В экспозиции представят фото, которые Элла снимала в 1932 году в Узбекистане, во время своего путешествия по Центральной Азии. Они передают атмосферу Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а также городов Каракалпакстана.Выставка продлится до 8 октября 2023 года.Ранее Sputnik сообщал о том, что можно увидеть в Ташкенте на неделе культурного наследия.
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культура общество узбекистан самарканд фотовыставка
культура общество узбекистан самарканд фотовыставка

В Самарканде на фотовыставке покажут Узбекистан 30-х годов прошлого века

15:13 05.07.2023
© unsplash.com/AXP PhotographyСамарканд. Старый город.
Самарканд. Старый город. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2023
© unsplash.com/AXP Photography
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Автор работ — швейцарская путешественница, фотограф и писательница, посвятившая свою жизнь исследованию и знакомству с разными странами и культурами.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Самарканде 6 июля в 10.00 в галерее Art station by Silk Road University откроется выставка “Внутренний горизонт: Узбекистан 1930-х на фотографиях Эллы Майар”, сообщается в Telegram-канале министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова.
Автор работ — швейцарская путешественница, фотограф и писательница, которая посвятила свою жизнь исследованию и знакомству с разными странами и культурами.
В экспозиции представят фото, которые Элла снимала в 1932 году в Узбекистане, во время своего путешествия по Центральной Азии. Они передают атмосферу Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а также городов Каракалпакстана.
© Галерея Art StationВ Самарканде открывается выставка "Внутренний горизонт: Узбекистан 1930-х на фотографиях Эллы Майар".
В Самарканде открывается выставка Внутренний горизонт: Узбекистан 1930-х на фотографиях Эллы Майар. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2023
В Самарканде открывается выставка "Внутренний горизонт: Узбекистан 1930-х на фотографиях Эллы Майар".
© Галерея Art Station
Выставка продлится до 8 октября 2023 года.
Ранее Sputnik сообщал о том, что можно увидеть в Ташкенте на неделе культурного наследия.
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