https://uz.sputniknews.ru/20230704/tashkent-nedelya-kulturnoye-naslediye-36511383.html
Что можно увидеть в Ташкенте на неделе культурного наследия
Что можно увидеть в Ташкенте на неделе культурного наследия
На выставках в рамках недели можно увидеть уникальные предметы искусства, хранящиеся в фондах различных музеев, расположенных по всей стране
2023-07-04T08:52+0500
2023-07-04T08:52+0500
2023-07-04T09:25+0500
узбекистан
ташкент
выставка
культура
культурное наследие
фонд
музей
государственный музей искусств имени игоря савицкого
государственный музей искусств узбекистана
музей истории темуридов
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Ташкенте проходит неделя культурного наследия "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса", сообщает пресс-служба городского хокимията.В ее рамках в Государственном музее истории Темуридов организовали выставку "Жемчужины эпохи Темуридов". В экспозиции, помимо уникальных предметов, хранящихся в этом музее, впервые собрали и демонстрируют посетителям жемчужины эпохи Темуридов, хранящиеся в том числе в Государственном музее-заповеднике "Шахрисабз" Кашкадарьинской области, Государственном музее-заповеднике Самарканда, Государственном музее-заповеднике Бухары, Государственном музее истории и культуры Ферганской области, Государственном музее истории Узбекистана.Кроме того, в рамках недели в столичной Галерее изобразительных искусств открылась выставка "Туркестанский авангард: сквозь пространство и время". Здесь можно ознакомиться с коллекцией редких произведений, хранящихся в фондах Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого и Государственного музея искусств Узбекистана.Организаторы мероприятия — министерство культуры и туризма Узбекистана, Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, а также профильные ведомства.Ожидают, что в мероприятиях недели примут участие более тысячи участников и гостей из порядка 60 стран.Неделя продлится до 7 июля.Ранее мы сообщали, что интернет-пользователи могут проголосовать за лучшее фото на конкурсе Стенина-2023.
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узбекистан ташкент выставка неделя культурное наследие новый ренессанс государственный музей истории темуридов жемчужины эпохи темуридов галерея изобразительных искусств музей савицкого
узбекистан ташкент выставка неделя культурное наследие новый ренессанс государственный музей истории темуридов жемчужины эпохи темуридов галерея изобразительных искусств музей савицкого
Что можно увидеть в Ташкенте на неделе культурного наследия
08:52 04.07.2023 (обновлено: 09:25 04.07.2023)
На выставках в рамках недели можно увидеть уникальные предметы искусства, хранящиеся в фондах различных музеев, расположенных по всей стране.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
В Ташкенте проходит неделя культурного наследия "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса", сообщает пресс-служба
городского хокимията.
В ее рамках в Государственном музее истории Темуридов организовали выставку "Жемчужины эпохи Темуридов".
В экспозиции, помимо уникальных предметов, хранящихся в этом музее, впервые собрали и демонстрируют посетителям жемчужины эпохи Темуридов, хранящиеся в том числе в Государственном музее-заповеднике "Шахрисабз" Кашкадарьинской области, Государственном музее-заповеднике Самарканда, Государственном музее-заповеднике Бухары, Государственном музее истории и культуры Ферганской области, Государственном музее истории Узбекистана.
Кроме того, в рамках недели в столичной Галерее изобразительных искусств открылась выставка "Туркестанский авангард: сквозь пространство и время". Здесь можно ознакомиться с коллекцией редких произведений, хранящихся в фондах Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого и Государственного музея искусств Узбекистана.
Организаторы мероприятия
— министерство культуры и туризма Узбекистана, Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, а также профильные ведомства.
Ожидают, что в мероприятиях недели примут участие более тысячи участников и гостей из порядка 60 стран.
Неделя продлится до 7 июля.