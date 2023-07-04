https://uz.sputniknews.ru/20230704/tashkent-nedelya-kulturnoye-naslediye-36511383.html

Что можно увидеть в Ташкенте на неделе культурного наследия

Что можно увидеть в Ташкенте на неделе культурного наследия

На выставках в рамках недели можно увидеть уникальные предметы искусства, хранящиеся в фондах различных музеев, расположенных по всей стране

2023-07-04T08:52+0500

2023-07-04T08:52+0500

2023-07-04T09:25+0500

узбекистан

ташкент

выставка

культура

культурное наследие

фонд

музей

государственный музей искусств имени игоря савицкого

государственный музей искусств узбекистана

музей истории темуридов

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Ташкенте проходит неделя культурного наследия "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса", сообщает пресс-служба городского хокимията.В ее рамках в Государственном музее истории Темуридов организовали выставку "Жемчужины эпохи Темуридов". В экспозиции, помимо уникальных предметов, хранящихся в этом музее, впервые собрали и демонстрируют посетителям жемчужины эпохи Темуридов, хранящиеся в том числе в Государственном музее-заповеднике "Шахрисабз" Кашкадарьинской области, Государственном музее-заповеднике Самарканда, Государственном музее-заповеднике Бухары, Государственном музее истории и культуры Ферганской области, Государственном музее истории Узбекистана.Кроме того, в рамках недели в столичной Галерее изобразительных искусств открылась выставка "Туркестанский авангард: сквозь пространство и время". Здесь можно ознакомиться с коллекцией редких произведений, хранящихся в фондах Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого и Государственного музея искусств Узбекистана.Организаторы мероприятия — министерство культуры и туризма Узбекистана, Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, а также профильные ведомства.Ожидают, что в мероприятиях недели примут участие более тысячи участников и гостей из порядка 60 стран.Неделя продлится до 7 июля.Ранее мы сообщали, что интернет-пользователи могут проголосовать за лучшее фото на конкурсе Стенина-2023.

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