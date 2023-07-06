https://uz.sputniknews.ru/20230706/belyy-dom-kokain-dmitriy-medvedev-kommentariy-twitter-36602284.html

Медведев написал, для кого кокаин в Белом доме

Медведев написал, для кого кокаин в Белом доме

Медведев: найденный в Белом доме пакетик с наркотиком могут передать Владимиру Зеленскому вместо американских истребителей F-16.

2023-07-06T15:52+0500

2023-07-06T15:52+0500

2023-07-06T16:56+0500

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россия

дмитрий медведев

сергей лавров

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сша

белый дом

кокаин

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обнаружение кокаина в Белом доме, сообщает РИА Новости.Сотрудники Секретной службы США при обходе здания в воскресенье вечером обнаружили подозрительный белый порошок. После этого объявили эвакуацию. Проведенная далее экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле здания американской администрации, является кокаином. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для этой страны, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание ее оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Также стало известно, с чем Дмитрий Медведев сравнил современный мир.

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