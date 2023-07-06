https://uz.sputniknews.ru/20230706/belyy-dom-kokain-dmitriy-medvedev-kommentariy-twitter-36602284.html
Медведев написал, для кого кокаин в Белом доме
Медведев написал, для кого кокаин в Белом доме
Медведев: найденный в Белом доме пакетик с наркотиком могут передать Владимиру Зеленскому вместо американских истребителей F-16.
2023-07-06T15:52+0500
2023-07-06T15:52+0500
2023-07-06T16:56+0500
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белый дом
кокаин
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обнаружение кокаина в Белом доме, сообщает РИА Новости.Сотрудники Секретной службы США при обходе здания в воскресенье вечером обнаружили подозрительный белый порошок. После этого объявили эвакуацию. Проведенная далее экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле здания американской администрации, является кокаином. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для этой страны, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание ее оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Также стало известно, с чем Дмитрий Медведев сравнил современный мир.
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в мире россия дмитрий медведев нато украина сша белый дом кокаин владимир зеленский f-16
в мире россия дмитрий медведев нато украина сша белый дом кокаин владимир зеленский f-16
Медведев написал, для кого кокаин в Белом доме
15:52 06.07.2023 (обновлено: 16:56 06.07.2023)
Медведев: Найденный в Белом доме пакетик с наркотиком могут передать Владимиру Зеленскому, вместо американских истребителей F-16.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik
. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обнаружение кокаина в Белом доме, сообщает РИА Новости.
"В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное", — написал Медведев в своем Twitter-аккаунте на английском языке.
Сотрудники Секретной службы США при обходе здания в воскресенье вечером обнаружили подозрительный белый порошок. После этого объявили эвакуацию. Проведенная далее экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле здания американской администрации, является кокаином.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для этой страны, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание ее оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.