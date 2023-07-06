https://uz.sputniknews.ru/20230706/eks-xokim-urgench-xorezm-maxinatsii-zemlya-prigovor-tyurma-36597531.html
Экс-хокима Ургенча осудили на три года за махинации с землей
Экс-хокима Ургенча осудили на три года за махинации с землей
Шухрата Абдуллаева, занимавшего должность главы администрации Ургенча в 2018—2020 годах, признали виновным в подделке документов и нарушении порядка предоставления земли.
2023-07-06T13:22+0500
2023-07-06T13:22+0500
2023-07-06T14:08+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Хивинский областной суд по уголовным делам 4 июля вынес приговор Шухрату Абдуллаеву, бывшему хокиму города Ургенча Хорезмской области, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.По информации пресс-службы, Шухрата Абдуллаева (1967 года рождения, ранее не судимого) признали виновным по пункту “а” части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом) и по пунктам “а”, “б” части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно и повлекшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса республики.Его приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, в госорганах, организациях с государственным участием сроком на два года. Шухрат Абдуллаев работал в должности хокима Ургенча в 2018—2020 годах.Ранее Sputnik сообщал о том, какой штраф заплатит узбекистанец, срубивший четыре ольхи.
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узбекистан верховный суд узбекистана хорезмская область хоким приговор общество
Экс-хокима Ургенча осудили на три года за махинации с землей
13:22 06.07.2023 (обновлено: 14:08 06.07.2023)
Шухрата Абдуллаева, занимавшего должность главы администрации Ургенча в 2018—2020 годах, признали виновным в подделке документов и нарушении порядка предоставления земли.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Хивинский областной суд по уголовным делам 4 июля вынес приговор Шухрату Абдуллаеву, бывшему хокиму города Ургенча Хорезмской области, сообщает пресс-служба
Верховного суда Узбекистана.
По информации пресс-службы, Шухрата Абдуллаева (1967 года рождения, ранее не судимого) признали виновным по пункту “а” части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом) и по пунктам “а”, “б” части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно и повлекшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса
республики.
Его приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, в госорганах, организациях с государственным участием сроком на два года.
Шухрат Абдуллаев работал в должности хокима Ургенча в 2018—2020 годах.