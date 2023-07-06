https://uz.sputniknews.ru/20230706/fergana-mechet-napadeniye-mujchina-noj-36604866.html
В Фергане на мужчину в мечети напали с ножом — видео
В Фергане на мужчину в мечети напали с ножом — видео
Драка произошла между двумя гражданами, пришедшими совершить полуденный намаз.
2023-07-06T17:03+0500
2023-07-06T17:03+0500
2023-07-06T17:03+0500
происшествия
общество
узбекистан
фергана
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конфликт
нападение
ножевое ранение
коканд
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Ферганской области, в мечети Саид Ахмад Хаджи один гражданин напал с ножом на другого, сообщает Telegram-канал “Почтачи” со ссылкой на Генпрокуратуру.Согласно информации, инцидент произошел 15 июля в Дангаринском районе. Между двумя знакомыми друг с другом мужчинами, вошедшими в здание мечети для совершения полуденного намаза, возник конфликт. Одному из них 39 лет, другому 31 год.Когда старший зашел в комнату для омовения, второй участник ссоры последовал за ним и несколько раз ударил его ножом в область головы, шеи и живота, нанеся ему тяжелые повреждения.После этого он обратился в сход граждан махалли “Навбахор”, расположенный рядом с мечетью, и рассказал о случившемся. Выяснилось, что оба гражданина — жители Коканда.Пострадавшего госпитализировали. По словам врача Дангаринской районной больницы, его состояние на данный момент оценивается, как стабильное. В тот же день по данному факту Дангаринская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 97 и 25 Уголовного кодекса.В настоящее время дело находится на контроле областной прокуратуры.Ранее Sputnik сообщал о том, что за махинации с землей осудили хокима Ургенча.
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происшествия общество узбекистан фергана мечеть коканд конфликт нападение ножевое ранение коканд генеральная прокуратура узбекистана видео
происшествия общество узбекистан фергана мечеть коканд конфликт нападение ножевое ранение коканд генеральная прокуратура узбекистана видео
В Фергане на мужчину в мечети напали с ножом — видео
Драка произошла между двумя гражданами, пришедшими совершить полуденный намаз.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
В Ферганской области, в мечети Саид Ахмад Хаджи один гражданин напал с ножом на другого, сообщает Telegram-канал “Почтачи”
со ссылкой на Генпрокуратуру.
Согласно информации, инцидент произошел 15 июля в Дангаринском районе. Между двумя знакомыми друг с другом мужчинами, вошедшими в здание мечети для совершения полуденного намаза, возник конфликт. Одному из них 39 лет, другому 31 год.
Когда старший зашел в комнату для омовения, второй участник ссоры последовал за ним и несколько раз ударил его ножом в область головы, шеи и живота, нанеся ему тяжелые повреждения.
После этого он обратился в сход граждан махалли “Навбахор”, расположенный рядом с мечетью, и рассказал о случившемся. Выяснилось, что оба гражданина — жители Коканда.
Пострадавшего госпитализировали. По словам врача Дангаринской районной больницы, его состояние на данный момент оценивается, как стабильное.
В тот же день по данному факту Дангаринская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 97 и 25 Уголовного кодекса.
В настоящее время дело находится на контроле областной прокуратуры.