https://uz.sputniknews.ru/20230706/kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-afganistan-multimodalnyy-poyezd-36589912.html

Китай отправил в Узбекистан контейнерный поезд – через какие страны пройдет маршрут

Китай отправил в Узбекистан контейнерный поезд – через какие страны пройдет маршрут

В составе поезда — 30 вагонов с товарами народного потребления, общим весом более 700 тонн.

2023-07-06T10:54+0500

2023-07-06T10:54+0500

2023-07-06T10:54+0500

экономика

поезд

китай

узбекистан

железная дорога

маршрут

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Накануне из китайского города Ланджоу отправили контейнерный блок-поезд по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".В составе поезда — 30 вагонов с товарами народного потребления, общим весом более 700 тонн.Расстояние до станции назначения около 6500 километров, время в пути составит порядка 16-18 дней.Напомним, что мультимодальные перевозки — это перевозки любого товара двумя или более видами транспорта, организуемые одной логистической компанией.Ранее Китай отправил в Узбекистан контейнерный блок-поезд по новому мультимодальному маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент.

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