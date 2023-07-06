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https://uz.sputniknews.ru/20230706/kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-afganistan-multimodalnyy-poyezd-36589912.html
Китай отправил в Узбекистан контейнерный поезд – через какие страны пройдет маршрут
Китай отправил в Узбекистан контейнерный поезд – через какие страны пройдет маршрут
В составе поезда — 30 вагонов с товарами народного потребления, общим весом более 700 тонн.
2023-07-06T10:54+0500
2023-07-06T10:54+0500
экономика
поезд
китай
узбекистан
железная дорога
маршрут
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Накануне из китайского города Ланджоу отправили контейнерный блок-поезд по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".В составе поезда — 30 вагонов с товарами народного потребления, общим весом более 700 тонн.Расстояние до станции назначения около 6500 километров, время в пути составит порядка 16-18 дней.Напомним, что мультимодальные перевозки — это перевозки любого товара двумя или более видами транспорта, организуемые одной логистической компанией.Ранее Китай отправил в Узбекистан контейнерный блок-поезд по новому мультимодальному маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент.
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экономика поезд китай узбекистан железная дорога маршрут грузоперевозки
экономика поезд китай узбекистан железная дорога маршрут грузоперевозки

Китай отправил в Узбекистан контейнерный поезд – через какие страны пройдет маршрут

10:54 06.07.2023
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"Церемония отправления контейнерного блок-поезда со станции Ланджоу по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан.
Церемония отправления контейнерного блок-поезда со станции Ланджоу по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2023
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
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В составе поезда — 30 вагонов с товарами народного потребления, общим весом более 700 тонн.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Накануне из китайского города Ланджоу отправили контейнерный блок-поезд по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"Церемония отправления контейнерного блок-поезда со станции Ланджоу по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан.
Церемония отправления контейнерного блок-поезда со станции Ланджоу по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2023
Церемония отправления контейнерного блок-поезда со станции Ланджоу по мультимодальному маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан.
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
В составе поезда — 30 вагонов с товарами народного потребления, общим весом более 700 тонн.
Расстояние до станции назначения около 6500 километров, время в пути составит порядка 16-18 дней.
“Перевозки по мультимодальному коридору, будут осуществляться из пункта отправки Ланджоу по железной дороге до станции Кашгар (Китай). Далее, с перевалкой, на автомобильном транспорте грузы будут доставлены до железнодорожной станции Ош (Кыргызстан). Со станции Ош до Хайратон грузы будут доставлены по железной дороге в составе грузового поезда”, — говорится в сообщении компании.
Напомним, что мультимодальные перевозки — это перевозки любого товара двумя или более видами транспорта, организуемые одной логистической компанией.
Ранее Китай отправил в Узбекистан контейнерный блок-поезд по новому мультимодальному маршруту Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент.
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