https://uz.sputniknews.ru/20230706/tashkent-tets-gazoturbina-ustanovki-stroitelstvo-36587061.html

На Ташкентской ТЭЦ строят две газотурбинные установки — видео

На Ташкентской ТЭЦ строят две газотурбинные установки — видео

Работу проводят в рамках инвестиционного проекта. За счет этих установок будут производить дополнительно 630 тыс. Гкал тепловой энергии в год.

2023-07-06T09:32+0500

2023-07-06T09:32+0500

2023-07-06T09:39+0500

экономика

энергетика

тэц

ташкент

проект

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/06/36586788_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9cc9f9b5ce4c5bf57f81487908e1f82f.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ, согласно инвестиционному проекту, строят две газотурбинные установки, сообщает пресс-служба Минэнерго.На днях на строительную площадку доставили 1-й и 2-й модули котла-утилизатора китайского производства. В настоящее время проводят их монтаж и сборку.После ввода в эксплуатацию новой газовой турбины за счет этих установок будут производить дополнительно 630 тыс. Гкал тепловой энергии в год.Ранее Sputnik сообщал о том, что даст установка солнечных панелей на Туракурганской ТЭС.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика энергетика тэц ташкент проект видео