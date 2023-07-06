https://uz.sputniknews.ru/20230706/tashkent-tets-gazoturbina-ustanovki-stroitelstvo-36587061.html
На Ташкентской ТЭЦ строят две газотурбинные установки — видео
На Ташкентской ТЭЦ строят две газотурбинные установки — видео
Работу проводят в рамках инвестиционного проекта. За счет этих установок будут производить дополнительно 630 тыс. Гкал тепловой энергии в год.
2023-07-06T09:32+0500
2023-07-06T09:32+0500
2023-07-06T09:39+0500
экономика
энергетика
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. На Ташкентской ТЭЦ, согласно инвестиционному проекту, строят две газотурбинные установки, сообщает пресс-служба Минэнерго.На днях на строительную площадку доставили 1-й и 2-й модули котла-утилизатора китайского производства. В настоящее время проводят их монтаж и сборку.После ввода в эксплуатацию новой газовой турбины за счет этих установок будут производить дополнительно 630 тыс. Гкал тепловой энергии в год.Ранее Sputnik сообщал о том, что даст установка солнечных панелей на Туракурганской ТЭС.
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экономика энергетика тэц ташкент проект видео
экономика энергетика тэц ташкент проект видео
На Ташкентской ТЭЦ строят две газотурбинные установки — видео
09:32 06.07.2023 (обновлено: 09:39 06.07.2023)
Работу проводят в рамках инвестиционного проекта. После ввода в эксплуатацию новых установок, ТЭЦ сможет производить дополнительно 630 тыс. Гкал тепловой энергии в год.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
На Ташкентской ТЭЦ, согласно инвестиционному проекту, строят две газотурбинные установки, сообщает пресс-служба Минэнерго
.
На днях на строительную площадку доставили 1-й и 2-й модули котла-утилизатора китайского производства. В настоящее время проводят их монтаж и сборку.
После ввода в эксплуатацию новой газовой турбины за счет этих установок будут производить дополнительно 630 тыс. Гкал тепловой энергии в год.