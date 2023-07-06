https://uz.sputniknews.ru/20230706/uzbekistan-peshkunskiy-rayon-buxarskaya-oblast-zemletryaseniye-iyul-36585647.html

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4 — где эпицентр

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4 — где эпицентр

Эпицентр находился в Пешкунском районе Бухарской области, в 510 км от Ташкента.

2023-07-06T08:14+0500

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2023-07-06T10:00+0500

узбекистан

бухарская область

район

землетрясение

мчс узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Сегодня в 00.25 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 3,4. Глубина 15 км. Эпицентр — в Пешкунском районе Бухарской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 510 км в юго-западном направлении.Ранее МЧС рассказал о том, существуют ли технологии для предсказания землетрясений.

узбекистан

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