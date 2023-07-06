https://uz.sputniknews.ru/20230706/uzbekistan-peshkunskiy-rayon-buxarskaya-oblast-zemletryaseniye-iyul-36585647.html
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4 — где эпицентр
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4 — где эпицентр
Эпицентр находился в Пешкунском районе Бухарской области, в 510 км от Ташкента.
2023-07-06T08:14+0500
2023-07-06T08:14+0500
2023-07-06T10:00+0500
узбекистан
бухарская область
район
землетрясение
мчс узбекистана
общество
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Сегодня в 00.25 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 3,4. Глубина 15 км. Эпицентр — в Пешкунском районе Бухарской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 510 км в юго-западном направлении.Ранее МЧС рассказал о том, существуют ли технологии для предсказания землетрясений.
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узбекистан бухарская область район землетрясение мчс узбекистана общество
узбекистан бухарская область район землетрясение мчс узбекистана общество
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4 — где эпицентр
08:14 06.07.2023 (обновлено: 10:00 06.07.2023)
Эпицентр находился в Пешкунском районе Бухарской области, в 510 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Сегодня в 00.25 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 3,4. Глубина 15 км. Эпицентр — в Пешкунском районе Бухарской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 510 км в юго-западном направлении.