https://uz.sputniknews.ru/20230706/uzbekistan-predsedatel-dvijeniye-neprisoyedineniye-2027-2029-36587690.html

Узбекистан станет председателем Движения неприсоединения

Узбекистан станет председателем Движения неприсоединения

Члены Движения в Баку поддержали кандидатуру Республики на председательство в организации в 2027-2029 годах.

2023-07-06T10:24+0500

2023-07-06T10:24+0500

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узбекистан

делегация

мид узбекистана

бахтиер саидов

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азербайджан

баку

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движение неприсоединения

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Представители стран Движения неприсоединения поддержали кандидатуру Узбекистана на председательство в данной организации в 2027-2029 годах, сообщает пресс-служба МИД РУз.Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым вместе с представителями 93 стран и 11 международных организаций участвовала в министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения.Оно состоялось 5 июля в столице Азербайджана, Баку.В ходе заседания обсудили региональные и глобальные вопросы, а также основные направления Движения неприсоединения на краткосрочную и долгосрочную перспективу.Члены Движения неприсоединения поддержали кандидатуру Узбекистана на председательство в организации в 2027-2029 годах. Ранее Sputnik сообщал, что Бахтиёр Саидов в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД республики Джейхуном Байрамовым. Напомним, Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая страны мира на принципах неучастия в военных блоках. В ней состоят 120 государств.

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