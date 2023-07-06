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Узбекистан станет председателем Движения неприсоединения
Узбекистан станет председателем Движения неприсоединения
Члены Движения в Баку поддержали кандидатуру Республики на председательство в организации в 2027-2029 годах.
2023-07-06T10:24+0500
2023-07-06T11:15+0500
узбекистан
делегация
мид узбекистана
бахтиер саидов
участие
азербайджан
баку
заседание
председательство
движение неприсоединения
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Представители стран Движения неприсоединения поддержали кандидатуру Узбекистана на председательство в данной организации в 2027-2029 годах, сообщает пресс-служба МИД РУз.Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым вместе с представителями 93 стран и 11 международных организаций участвовала в министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения.Оно состоялось 5 июля в столице Азербайджана, Баку.В ходе заседания обсудили региональные и глобальные вопросы, а также основные направления Движения неприсоединения на краткосрочную и долгосрочную перспективу.Члены Движения неприсоединения поддержали кандидатуру Узбекистана на председательство в организации в 2027-2029 годах. Ранее Sputnik сообщал, что Бахтиёр Саидов в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД республики Джейхуном Байрамовым. Напомним, Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая страны мира на принципах неучастия в военных блоках. В ней состоят 120 государств.
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узбекистан мид узбекистана делегация заседание азербайджан участие председательство бахтиёр саидов движение неприсоединения
узбекистан мид узбекистана делегация заседание азербайджан участие председательство бахтиёр саидов движение неприсоединения

Узбекистан станет председателем Движения неприсоединения

10:24 06.07.2023 (обновлено: 11:15 06.07.2023)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаДелегация РУЗ приняла участие в Министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения
Делегация РУЗ приняла участие в Министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2023
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Члены Движения в Баку поддержали кандидатуру республики на председательство в организации в 2027 — 2029 годах.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Представители стран Движения неприсоединения поддержали кандидатуру Узбекистана на председательство в данной организации в 2027-2029 годах, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым вместе с представителями 93 стран и 11 международных организаций участвовала в министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения.
Оно состоялось 5 июля в столице Азербайджана, Баку.
В ходе заседания обсудили региональные и глобальные вопросы, а также основные направления Движения неприсоединения на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаДелегация Узбекистана приняла участие в Министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения
Делегация Узбекистана приняла участие в Министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2023
Делегация Узбекистана приняла участие в Министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Члены Движения неприсоединения поддержали кандидатуру Узбекистана на председательство в организации в 2027-2029 годах.
Ранее Sputnik сообщал, что Бахтиёр Саидов в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД республики Джейхуном Байрамовым.
Напомним, Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая страны мира на принципах неучастия в военных блоках. В ней состоят 120 государств.
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