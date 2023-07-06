https://uz.sputniknews.ru/20230706/velikobritaniya-gotovitsya-k-yadernomu-udaru-iz-kosmosa-36606779.html

Великобритания готовится к ядерному удару из космоса

Великобритания готовится к ядерному удару из космоса

Накал безумия в западном истеблишменте и не думает спадать. Руководитель британского Космического командования дал интервью The Times, где на полном серьезе заявил об угрозе создания Россией и Китаем космической ядерной бомбы.

2023-07-06T17:41+0500

2023-07-06T17:41+0500

2023-07-06T18:29+0500

колумнисты

великобритания

россия

ядерное оружие

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По мнению Пола Годфри, русские и китайцы способны создать внеземное ударное вооружение, для чего будут использовать полезные ископаемые, которые заблаговременно начнут добывать на Луне, пишет колумнист РИА Новости.После прочтения данного заявления память рефлекторно подсовывает воспоминания 2021 года. Тогда британская полиция опубликовала сенсационный доклад, в котором говорилось, что, согласно проведенным анализам, во всех без исключения уборных комнатах парламента Великобритании обнаружены остаточные следы кокаина. Исключением не стал даже туалет в непосредственной близости от личного кабинета тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона. Скандал получил такой размах, что спикер палаты общин Линдси Хойл пообещала всемерно способствовать полицейским детективам, правда, на этом расследование по необъяснимым причинам и закончилось.Мы сохраним предельную серьезность и попробуем выяснить причину столь явных фобий у человека, облеченного немалой властью и практическим опытом, а также узнать, насколько вероятен сценарий новых "Звездных войн".Начать нужно с того, что подобная тематика заявлений вовсе не нова. При этом она крепко связана со стремительно деградирующими отношениями — прежде всего Соединенных Штатов с Россией и Китаем. Впервые подобные и, как тогда казалось, фантасмагорические выступления начались во времена правления Дональда Трампа. Напомним, что именно предыдущий хозяин Овального кабинета в Белом доме развязал торговую войну с Пекином и с треском ее проиграл. Уже в 2021 году NASA опубликовало тревожный официальный доклад, суть которого сводилась к тому, что Россия и КНР планируют строительство лунной космической базы, которая будет использоваться для добычи полезных ископаемых.Тогда многие посмеялись, но, как мы видим, тема эта по-прежнему будоражит умы западных политиков.Мы не просто так увязали обострение лунных фобий в Вашингтоне и Лондоне с торговыми войнами. Буквально на днях Пекин в рамках нового раунда противостояния уже с командой Джо Байдена ввел официальный запрет на экспорт галлия и германия, без которых невозможна современная сложная инженерия и электроника. На Западе по этому поводу тут же поднялся вой, а Япония буквально на следующий день пригрозила подать иск в ВТО. Неожиданно выяснилось, что основные запасы этих легких металлов сосредоточены в Китае и России, а рассчитывать на то, что Москва не поддержит своего стратегического союзника, может только крайне наивный человек.СВО: российские войска наступают на четырех участках фронтаНе прошло и пары дней, как на сцену вытолкнули Пола Годфри, профессионального летчика, который лучше всех знает, что может и чего не может человечество в космосе.Здесь вновь нужно вернуться в прошлое и вспомнить, что весной 2020-го Дональд Трамп подписал исполнительный ордер, признающий Луну местом американских интересов и присваивающий спутнику статус исключительной зоны по добыче полезных ископаемых.Согласно этому документу, любые претензии третьих стран по умолчанию считаются ничтожными. В качестве обоснования был приложен официальный отчет NASA, где скрупулезно были посчитаны все запасы лунных кладовых.Не будем вас утомлять и лишь обозначим, что в поверхностном слое лунного грунта (реголите) содержатся промышленные запасы железа, алюминия, титана. Для многих также будет открытием, что на спутнике Земли в виде льда находятся громадные запасы воды (оцениваются в 200 миллиардов долларов), а еще запасы уникального изотопа гелия-3 стоимостью более квадриллиона долларов. Многие ученые рассматривают гелий-3 как ключевой элемент для создания магнитогидродинамических генераторов, или, попросту говоря, реакторов будущего. В случае создания подобной установки она будет давать невероятное количество энергии, обладая при этом минимальной радиоактивностью.Все это сильно напоминает сюжет фантастической повести Кира Булычева, где отважная девочка Алиса сражается с космическими пиратами, стремящимися заполучить формулу абсолютного топлива. К сожалению, за прошедшие с момента написания книги без малого 50 лет в мире не изменилось совершенно ничего, только вместо карикатурных пиратов на арену вышли сверхдержавы. Долететь до Луны они пока не могут, но яростно мечтают о ее богатствах.Чтобы сдуть с нашего сегодняшнего разговора легкий флер фривольности, совершенно серьезно добавим, что в настоящий момент любые проекты по добыче полезных ископаемых относятся к разряду научной фантастики. Мировое научное сообщество бьется над решением гораздо более приземленных задач, например, повышения добычи углеводородов в сложных залежах, извлечения вязкой нефти, управления миграцией метана угольных пластов и многих других, жизненно важных для сохранения текущего прогресса. Впрочем, уже понятно: как только человечество вычерпает досуха запасы Земли, оно будет вынуждено выходить за пределы планеты. Очень хочется верить, что новую главу своей истории Homo sapiens начнут не с обмена ядерными ударами.Запад отступает: Азия теснит Европу

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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великобритания глава космического командования пол годфри россия ядерное оружие китай ядерная бомба космическая