https://uz.sputniknews.ru/20230706/voyennyye-rossiya-vsu-ataka-otrajeniye-soledar-artemovsk-36591576.html

Российские военные отбили атаки ВСУ под Соледаром и Артемовском

Российские военные отбили атаки ВСУ под Соледаром и Артемовском

Группировка "Юг" успешно отразила атаки украинской армии на Соледаро-Артемовском направлении.

2023-07-06T11:14+0500

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2023-07-06T11:14+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Подразделения Южной группировки ВС России успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском, а также Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.Об этом сообщает РИА Новости.По словам Астафьева, противник понес значительные потери в живой силе и технике.Ранее ВСУ обстреляли больницу и дома в ДНР.

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