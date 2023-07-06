https://uz.sputniknews.ru/20230706/xalva-polza-pojilyye-lyudi-diyetolog-rekomendatsiya-36580381.html

В чем польза халвы для пожилых — диетолог

В чем польза халвы для пожилых — диетолог

Эта восточная сладость тормозит старение и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

2023-07-06T22:08+0500

2023-07-06T22:08+0500

2023-07-06T22:08+0500

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О пользе халвы для людей преклонного возраста рассказала врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik. По ее словам, подсолнечная халва содержит большое количество витамина E, который препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.В арахисовой халве много кремния, необходимого для укрепления костей. Кунжутная халва богата кальцием, миндальная – магнием.Также она назвала еще один важный ингредиент халвы. Это клетчатка, которая помогает “подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу".Халва состоит из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растертых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут).Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.

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это интересно пожилые люди питание правильное питание мнение эксперта зож