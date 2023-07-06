https://uz.sputniknews.ru/20230706/xalva-polza-pojilyye-lyudi-diyetolog-rekomendatsiya-36580381.html
В чем польза халвы для пожилых — диетолог
В чем польза халвы для пожилых — диетолог
Эта восточная сладость тормозит старение и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
2023-07-06T22:08+0500
2023-07-06T22:08+0500
2023-07-06T22:08+0500
это интересно
зож
пожилые люди
питание
правильное питание
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здоровье
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О пользе халвы для людей преклонного возраста рассказала врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik. По ее словам, подсолнечная халва содержит большое количество витамина E, который препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.В арахисовой халве много кремния, необходимого для укрепления костей. Кунжутная халва богата кальцием, миндальная – магнием.Также она назвала еще один важный ингредиент халвы. Это клетчатка, которая помогает “подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу".Халва состоит из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растертых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут).Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.
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это интересно пожилые люди питание правильное питание мнение эксперта зож
это интересно пожилые люди питание правильное питание мнение эксперта зож
В чем польза халвы для пожилых — диетолог
Эта восточная сладость тормозит старение и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
О пользе халвы для людей преклонного возраста рассказала врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik.
По ее словам, подсолнечная халва содержит большое количество витамина E, который препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
В арахисовой халве много кремния, необходимого для укрепления костей. Кунжутная халва богата кальцием, миндальная – магнием.
"Магний необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста", – указала специалист.
Также она назвала еще один важный ингредиент халвы. Это клетчатка, которая помогает “подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу".
Халва состоит из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растертых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут).