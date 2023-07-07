https://uz.sputniknews.ru/20230707/dollar-yevro-rubl-podskochili-naskolko-36640422.html
В Узбекистане доллар, евро и рубль подскочили — насколько
В Узбекистане доллар, евро и рубль подскочили — насколько
Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-07-07T17:46+0500
2023-07-07T17:46+0500
2023-07-07T17:57+0500
узбекистан
цб
центральный банк республики узбекистан
курс валют
курс валюты
доллары
евро
рубль
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Курс доллара составил 11 570,09 сумов (+17,03), евро — 12 589,41 сумов (+40,48), а рубля — 126,52 сумов (+1,76), сообщает ЦБ страны. Ранее, представитель России в МВФ рассказал почему страны уходят от доллара.
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узбекистан курс валюта доллар евро рубль иностранная валюта
узбекистан курс валюта доллар евро рубль иностранная валюта
В Узбекистане доллар, евро и рубль подскочили — насколько
17:46 07.07.2023 (обновлено: 17:57 07.07.2023)
Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. Курс доллара составил 11 570,09 сумов (+17,03), евро — 12 589,41 сумов (+40,48), а рубля — 126,52 сумов (+1,76), сообщает ЦБ
страны.