https://uz.sputniknews.ru/20230707/rejim-raboty-metro-v-den-vyborov-36631996.html

Как будет работать метро Ташкента в день выборов

Как будет работать метро Ташкента в день выборов

Режим движения поездов опубликовала пресс-служба столичной "подземки".

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2023-07-07T14:01+0500

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выборы президента узбекистана — 2023

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ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В день выборов 9 июля метро Ташкента будет работать по графику рабочего дня, сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.Напомним, 9 июля по всей стране пройдет голосование на выборах президента Узбекистана.Как проверить себя в списках избирателей — пошаговая инструкция

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