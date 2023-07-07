https://uz.sputniknews.ru/20230707/rejim-raboty-metro-v-den-vyborov-36631996.html
Как будет работать метро Ташкента в день выборов
Как будет работать метро Ташкента в день выборов
Режим движения поездов опубликовала пресс-служба столичной "подземки".
2023-07-07T14:01+0500
2023-07-07T14:01+0500
2023-07-07T14:01+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В день выборов 9 июля метро Ташкента будет работать по графику рабочего дня, сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.Напомним, 9 июля по всей стране пройдет голосование на выборах президента Узбекистана.Как проверить себя в списках избирателей — пошаговая инструкция
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узбекистан ташкент метро выборы график работы в день выборов как будет работать метро в день голосования
узбекистан ташкент метро выборы график работы в день выборов как будет работать метро в день голосования
Как будет работать метро Ташкента в день выборов
Режим движения поездов опубликовала пресс-служба столичной "подземки".
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik
. В день выборов 9 июля метро Ташкента будет работать по графику рабочего дня, сообщает
пресс-служба Министерства транспорта республики.
Напомним, 9 июля по всей стране пройдет голосование на выборах президента Узбекистана.