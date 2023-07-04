https://uz.sputniknews.ru/20230704/kak-proverit-sebya-v-spiskax-izbirateley-36552793.html

Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкция

Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкция

Каждый совершеннолетний гражданин Узбекистана может самостоятельно проверить себя в списках избирателей, не обращаясь в избирательные комиссии.

2023-07-04T22:03+0500

2023-07-04T22:03+0500

2023-07-04T22:03+0500

выборы президента узбекистана — 2023

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

избиратели

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Каждый совершеннолетний гражданин Узбекистана может проверить, есть ли он в списках избирателей на предстоящих президентских выборах.Для этого необходимо воспользоваться услугой “Сайловчилар рўйхатида бормисиз” ("Есть ли вы в списках избирателей").Определите свой избирательный участок можно с помощью Единого электронного списка избирателей.После этого сайт покажет вам адрес, номер телефона и расположение на карте вашего избирательного участка.Воспользоваться данной услугой можно также через Единый портал интерактивных государственных услуг – my.gov.uz.Услуга предоставляется бесплатно.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдуш

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