https://uz.sputniknews.ru/20230704/kak-proverit-sebya-v-spiskax-izbirateley-36552793.html
Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкция
Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкция
Каждый совершеннолетний гражданин Узбекистана может самостоятельно проверить себя в списках избирателей, не обращаясь в избирательные комиссии.
2023-07-04T22:03+0500
2023-07-04T22:03+0500
2023-07-04T22:03+0500
выборы президента узбекистана — 2023
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
избиратели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/11/20105036_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_68061565b3253bc4c70a58b405fa8894.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Каждый совершеннолетний гражданин Узбекистана может проверить, есть ли он в списках избирателей на предстоящих президентских выборах.Для этого необходимо воспользоваться услугой “Сайловчилар рўйхатида бормисиз” ("Есть ли вы в списках избирателей").Определите свой избирательный участок можно с помощью Единого электронного списка избирателей.После этого сайт покажет вам адрес, номер телефона и расположение на карте вашего избирательного участка.Воспользоваться данной услугой можно также через Единый портал интерактивных государственных услуг – my.gov.uz.Услуга предоставляется бесплатно.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдуш
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/11/20105036_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8e0c9ccf0e68c0a61a0696e6dc756cf8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан выборы президента 2023 президентские выборы внеочередные голосование списки избирателей как проверить себя как узнать адрес номер телефона избирательного участка есть ли я в списках избирателей найти себя в списке узнать где голосовать инструкция пошаговая
узбекистан выборы президента 2023 президентские выборы внеочередные голосование списки избирателей как проверить себя как узнать адрес номер телефона избирательного участка есть ли я в списках избирателей найти себя в списке узнать где голосовать инструкция пошаговая
Как проверить себя в списках избирателей – пошаговая инструкция
Каждый совершеннолетний гражданин Узбекистана может самостоятельно проверить себя в списках избирателей, не обращаясь в избирательные комиссии.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Каждый совершеннолетний гражданин Узбекистана может проверить, есть ли он в списках избирателей на предстоящих президентских выборах.
Для этого необходимо воспользоваться услугой “Сайловчилар рўйхатида бормисиз” ("Есть ли вы в списках избирателей").
Определите свой избирательный участок можно с помощью Единого электронного списка избирателей.
1.
Для этого зайдите на официальный сайт ЦИК www.saylov.uz
;
2.
Здесь перейдите на страницу "Услуги" и выберите услугу “Сайловчилар рўйхатида бормисиз” ("Есть ли вы в списках избирателей");
3.
На открывшейся странице введите номер паспорта или иного удостоверения личности и дату рождения;
4.
Затем необходимо ввести проверочный код;
5.
И нажать кнопку "Выполнить".
После этого сайт покажет вам адрес, номер телефона и расположение на карте вашего избирательного участка.
Воспользоваться данной услугой можно также через Единый портал интерактивных государственных услуг – my.gov.uz.
Услуга предоставляется бесплатно.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдуш