https://uz.sputniknews.ru/20230707/rossiyskaya-aviatsiya-raketnyy-bombovyy-udar-punkt-dislokatsii-vsu-36617722.html

Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ

Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ

Огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113

2023-07-07T10:10+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

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удар

авиация

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Об этом сообщает РИА Новости.Он также добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. Огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом.СВО: Запад беспокоят планирующие бомбы и "неплановая" победа России

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