https://uz.sputniknews.ru/20230707/rossiyskaya-aviatsiya-raketnyy-bombovyy-udar-punkt-dislokatsii-vsu-36617722.html
Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ
Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ
Огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113
2023-07-07T10:10+0500
2023-07-07T10:10+0500
2023-07-07T10:10+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
украина
удар
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36515163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_827af71e8717c40dae4352d3609bb8fe.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Об этом сообщает РИА Новости.Он также добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. Огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом.СВО: Запад беспокоят планирующие бомбы и "неплановая" победа России
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36515163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c8ed7db3391a4b139cc190d9e4b4499.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия всу украина российская авиация ракетно-бомбовый удар пункт дислокации артиллерийскай установка бронетранспортер танковая армия
россия всу украина российская авиация ракетно-бомбовый удар пункт дислокации артиллерийскай установка бронетранспортер танковая армия
Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ
Огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. Российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинских военных на купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Об этом сообщает РИА Новости
.
"В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал Зыбинский.
Он также добавил, что в полосе обороны первой танковой армии в районе населенного пункта Берестовое подразделения 32-й отдельной механизированной бригады попытались на передовых позициях провести ротацию. Огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" был уничтожен бронетранспортер американского производства М113 с личным составом.
"В полосе обороны шестой общевойсковой армии в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Кондрашовка барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50", — отметил Зыбинский.