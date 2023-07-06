https://uz.sputniknews.ru/20230706/svo-zapad-bespokoyat-planiruyuschie-bomby-i-neplanovaya-pobeda-rossii-36612608.html

СВО: Запад беспокоят планирующие бомбы и "неплановая" победа России

СВО: Запад беспокоят планирующие бомбы и "неплановая" победа России

Технологически неукротимые и могущественные авиабомбы России ускоряют достижение целей СВО на Украине, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 06.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-06T20:01+0500

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Натовские специалисты с тревогой анализируют боевое применение Воздушно-космическими силами России планирующих умных авиабомб, которые "представляют собой растущую проблему для Украины".Особое внимание к российским "крылатым валькириям" калибра от 500 до 1500 кг объясняется отсутствием у США и НАТО эффективных систем противодействия – ПВО и РЭБ.Серийное производство умных планирующих авиабомб большой мощности в России началось до специальной военной операции, однако украинский ТВД определил особую роль таких изделий в оперативном взломе эшелонированной обороны противника.Управляемые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б начали применять в зоне СВО весной 2022 года, вскоре украинское командование назвало их "чрезвычайной угрозой"". В дальнейшем ВСУ не научились сбивать их или "глушить" навигацию – даже с применением натовских зенитных ракетных комплексов NASAMS, Iris-T и Patriot.Гонконгское издание Asia Times констатировало: "Русские УПАБ-1500Б побеждают".Заметим, что побеждает целое "семейство" российских планирующих авиабомб разной конструкции. А универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) делает умной и крылатой обычную свободнопадающую бомбу ФАБ-500 образца 1962 года. Американское издание The Drive вчера посвятило статью именно этой модификации.СВО: российские войска наступают на четырех участках фронтаНовая управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б – могущественнее и совершеннее. По боевым возможностям напоминает крылатую ракету "воздух – поверхность" (полет корректируется с помощью небольших крыльев в средней и хвостовой частях корпуса). Использует инерциально-спутниковую систему наведения. Способна точно поражать цели на удалении до 50 км от точки сброса (на высотах до 15 км). Реализуется принцип "запустил-забыл". Российская авиабомба устойчива к помехам.Могущество определяется массой боевой части в 1010 кг. Такие "кувалды" ежедневно сокрушают позиции и заглубленные командные пункты ВСУ на разных участках фронта.Аналогичная авиабомба меньшего калибра – УПАБ-500Б – несет 390 кг взрывчатого вещества, и способна планировать до 40 км. Круговое вероятное отклонение от цели – не более 10 метров.Активное применение подобных боеприпасов эффективно "демилитаризует" укрепрайоны ВСУ. Специалисты считают, что в обозримой перспективе развитие искусственного интеллекта значительно расширит возможности боевого применения планирующих авиабомб.Наращивая производство нового высокоточного вооружения и ускоряя модернизацию имеющегося, российский ОПК за год спецоперации кратно увеличил выпуск боеприпасов. Россия перешла "на военные рельсы" спокойно, без милитаризации экономики, а Запад к длительной прокси-войне с РФ оказался не готов.Отставание – залог пораженияНа украинском ТВД технологический крах потерпели мифологизированные американские аналоги планирующих авиабомб с GPS-наведением – JDAM-ER калибра от 225 до 450 кг (интегрированные с украинскими МиГ-29) и "бомбы наземного базирования" GLSDB дальностью до 150 км, с 115-кг боеголовкой (которая запускается хвостовиком реактивного снаряда HIMARS).Российские "ослепляющие" технологии радиоэлектронной борьбы оказались для НАТО неожиданно смертоносными. А комплексы ПВО "Панцирь-С" сбивают десятками даже продвинутые британские крылатые ракеты Storm Shadow.Германское издание Business Insider вчера сообщило: "Россия создает радиоэлектронные помехи настолько эффективно, что Украина, а также Соединенные Штаты и НАТО, больше не могут рассчитывать на то, что планирующие авиабомбы JDAM и другое "умное" оружие будет достигать своих целей".Мощность российских помех (РЭБ) сильнее, чем сигналы GPS из космоса. Кроме того, Россия способна перехватывать GPS-сигналы, и ретранслировать их с изменениями, это сбивает всю систему координат и целей НАТО. Такая беззащитность – серьезный военный провал. На Западе размышляют, как полностью "отвязать" высокоточное оружие от GPS-навигации (корреляционное самонаведение с ИИ).Американская планирующая авиабомба массой 1020 кг и боевой частью 109 кг – бетонобойная авиабомба "с крылышками" GBU-34 – способна пролететь к цели до 24 км от места сброса. Круговое вероятное отклонение от цели – до 15 метров. И значительно уступает российской УПАБ-1500Б по всем параметрам.Запад отступает: Азия теснит ЕвропуВ "весовой категории" до 1500 кг НАТО ничего более предложить не может.На Западе понимают, что трансатлантический альянс напал на Югославию, Афганистан и Ливию, Минские договоренности были мошенничеством, учебники армии США на Украине ничего не стоят, и "контрнаступление" ВСУ "не приведет к решающему прорыву".Журнал The American Conservative подчеркивает, что желания киевского режима значительно превышают его возможности, а Россия "побеждает в прокси-войне с Америкой".Поскольку "Запад последовательно ставил свои амбиции выше мира", мир в лице России адекватно отреагировал. При этом через 16 месяцев СВО арсеналы США и НАТО опустели, а поставляемое киевскому режиму оружие – современные снайперские винтовки, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы – уже продается на европейском черном рынке."Джавелинами" и "Стингерами" на Украине Запад сам копает себе могилу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoБог СВО: доминирование российской артиллерии упрочено гаубицами "Мста-С"

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колумнисты, спецоперация, ракеты, оружие, россия