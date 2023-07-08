https://uz.sputniknews.ru/20230708/pod-udarom-okajutsya-mirnye-lyudi---zaxarova-o-postavkax-kassetnyx-bomb-ukraine-36655283.html
"Под ударом окажутся мирные люди" - Захарова о поставках кассетных бомб Украине
"Под ударом окажутся мирные люди" - Захарова о поставках кассетных бомб Украине
По ее словам, обещания со стороны Украины применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят, в Вашингтоне это... 08.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-08T19:00+0500
2023-07-08T19:00+0500
2023-07-08T19:00+0500
россия
мид рф
мария захарова
украина
сша
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы поставит под удар мирных людей, Вашингтон разделит ответственность за погибших из-за взрывов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, обещания со стороны Украины применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят, в Вашингтоне это понимают. Захарова отметила, что опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Ранее президент США Джо Байден заявил, что это временная мера и "непростое решение".
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россия, мид рф, мария захарова, украина, сша
россия, мид рф, мария захарова, украина, сша
"Под ударом окажутся мирные люди" - Захарова о поставках кассетных бомб Украине
По ее словам, обещания со стороны Украины применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят, в Вашингтоне это понимают.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik.
Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы поставит под удар мирных людей, Вашингтон разделит ответственность за погибших из-за взрывов, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, обещания со стороны Украины применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят, в Вашингтоне это понимают.
"Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Захарова отметила, что опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий.
"Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Ранее президент США Джо Байден заявил
, что это временная мера и "непростое решение".