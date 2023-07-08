https://uz.sputniknews.ru/20230708/pod-udarom-okajutsya-mirnye-lyudi---zaxarova-o-postavkax-kassetnyx-bomb-ukraine-36655283.html

"Под ударом окажутся мирные люди" - Захарова о поставках кассетных бомб Украине

"Под ударом окажутся мирные люди" - Захарова о поставках кассетных бомб Украине

По ее словам, обещания со стороны Украины применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят, в Вашингтоне это... 08.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-08T19:00+0500

2023-07-08T19:00+0500

2023-07-08T19:00+0500

россия

мид рф

мария захарова

украина

сша

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы поставит под удар мирных людей, Вашингтон разделит ответственность за погибших из-за взрывов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, обещания со стороны Украины применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят, в Вашингтоне это понимают. Захарова отметила, что опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Ранее президент США Джо Байден заявил, что это временная мера и "непростое решение".

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