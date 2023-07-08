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Как в день выборов будут ходить автобусы в Ташкенте

Как в день выборов будут ходить автобусы в Ташкенте

Пресс-служба "Тошшахартрансхизмат" опубликовала режим работы общественного транспорта в столице.

2023-07-08T16:22+0500

2023-07-08T16:22+0500

2023-07-08T16:22+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В день выборов городские автобусы в Ташкенте будут курсировать по расписанию буднего дня, сообщает пресс-служба АО “Тошшахартрансхизмат”.Свою работу столичные автобусы начнут с 5.00 утра, уточнили в пресс-службе.Ранее пресс-служба столичного метро также опубликовало режим работы "подземки".

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