Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230708/saidov-vstretilsya-s-gensekom-sng-sergeem-lebedevym-36649690.html
Саидов встретился с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым
Саидов встретился с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым
Глава МИД Узбекистана высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ.
2023-07-08T11:49+0500
2023-07-08T11:49+0500
узбекистан
выборы
выборы президента
наблюдатели
снг
мид узбекистана
бахтиёр саидов
сергей лебедев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/08/36646886_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_f5760378f2e7fc53f1ff8992919b4a8e.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с главой Миссии наблюдателей от СНГ, генеральным секретарем содружества Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба Исполкома содружества. В ходе встречи министр высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ и рассказал о перспективах участия Узбекистана в интеграционном сотрудничестве в рамках Содружества.Сергей Лебедев проинформировал Бахтиёра Саидова о составе миссии СНГ и ходе наблюдения за предвыборной кампанией.Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Бишкеке 12 октября.Генеральный секретарь СНГ отметил, что партнеры по содружеству приветствуют возрастающую роль Узбекистана в мире, а также активизацию и расширение сотрудничества в важнейших сферах жизни объединения.Выводы миссии наблюдателей от СНГ о ходе президентских выборов в Узбекистане будут оглашены на пресс-конференции, которая состоится в Международном пресс-центре ЦИК 10 июля, на следующий день после голосования.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/08/36646886_32:0:1248:912_1920x0_80_0_0_8f4935b6f3eb0797b54a6d1432b0974c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан мид министр иностранных дел бахтиер саидов генеральный секретарь генсек исполнительный комитет исполком снг содружество независимых государств сергей лебедев миссия наблюдателей от снг выборы президента президентские
узбекистан мид министр иностранных дел бахтиер саидов генеральный секретарь генсек исполнительный комитет исполком снг содружество независимых государств сергей лебедев миссия наблюдателей от снг выборы президента президентские

Саидов встретился с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым

11:49 08.07.2023
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанСергей Лебедев встретился с Министром иностранных дел республики Узбекистан Бахтиером Саидовым
Сергей Лебедев встретился с Министром иностранных дел республики Узбекистан Бахтиером Саидовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2023
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава МИД Узбекистана высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с главой Миссии наблюдателей от СНГ, генеральным секретарем содружества Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба Исполкома содружества.
В ходе встречи министр высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ и рассказал о перспективах участия Узбекистана в интеграционном сотрудничестве в рамках Содружества.
"Мы всегда рады приветствовать Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, прибывшего в нашу страну в качестве главы миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств во время президентских выборов. В ходе нашей сегодняшней встречи мы обсудили ряд актуальных вопросов взаимного сотрудничества", — написал Саидов в своем Telegram-канале.
Сергей Лебедев проинформировал Бахтиёра Саидова о составе миссии СНГ и ходе наблюдения за предвыборной кампанией.
Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Бишкеке 12 октября.
Генеральный секретарь СНГ отметил, что партнеры по содружеству приветствуют возрастающую роль Узбекистана в мире, а также активизацию и расширение сотрудничества в важнейших сферах жизни объединения.
Выводы миссии наблюдателей от СНГ о ходе президентских выборов в Узбекистане будут оглашены на пресс-конференции, которая состоится в Международном пресс-центре ЦИК 10 июля, на следующий день после голосования.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0