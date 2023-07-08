https://uz.sputniknews.ru/20230708/saidov-vstretilsya-s-gensekom-sng-sergeem-lebedevym-36649690.html
Саидов встретился с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым
Саидов встретился с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым
Глава МИД Узбекистана высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ.
2023-07-08T11:49+0500
2023-07-08T11:49+0500
2023-07-08T11:49+0500
узбекистан
выборы
выборы президента
наблюдатели
снг
мид узбекистана
бахтиёр саидов
сергей лебедев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/08/36646886_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_f5760378f2e7fc53f1ff8992919b4a8e.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с главой Миссии наблюдателей от СНГ, генеральным секретарем содружества Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба Исполкома содружества. В ходе встречи министр высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ и рассказал о перспективах участия Узбекистана в интеграционном сотрудничестве в рамках Содружества.Сергей Лебедев проинформировал Бахтиёра Саидова о составе миссии СНГ и ходе наблюдения за предвыборной кампанией.Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Бишкеке 12 октября.Генеральный секретарь СНГ отметил, что партнеры по содружеству приветствуют возрастающую роль Узбекистана в мире, а также активизацию и расширение сотрудничества в важнейших сферах жизни объединения.Выводы миссии наблюдателей от СНГ о ходе президентских выборов в Узбекистане будут оглашены на пресс-конференции, которая состоится в Международном пресс-центре ЦИК 10 июля, на следующий день после голосования.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/08/36646886_32:0:1248:912_1920x0_80_0_0_8f4935b6f3eb0797b54a6d1432b0974c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан мид министр иностранных дел бахтиер саидов генеральный секретарь генсек исполнительный комитет исполком снг содружество независимых государств сергей лебедев миссия наблюдателей от снг выборы президента президентские
узбекистан мид министр иностранных дел бахтиер саидов генеральный секретарь генсек исполнительный комитет исполком снг содружество независимых государств сергей лебедев миссия наблюдателей от снг выборы президента президентские
Саидов встретился с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым
Глава МИД Узбекистана высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с главой Миссии наблюдателей от СНГ, генеральным секретарем содружества Сергеем Лебедевым, сообщает
пресс-служба Исполкома содружества.
В ходе встречи министр высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ и рассказал о перспективах участия Узбекистана в интеграционном сотрудничестве в рамках Содружества.
"Мы всегда рады приветствовать Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, прибывшего в нашу страну в качестве главы миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств во время президентских выборов. В ходе нашей сегодняшней встречи мы обсудили ряд актуальных вопросов взаимного сотрудничества", — написал Саидов в своем Telegram-канале
.
Сергей Лебедев проинформировал Бахтиёра Саидова о составе миссии СНГ и ходе наблюдения за предвыборной кампанией.
Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Бишкеке 12 октября.
Генеральный секретарь СНГ отметил, что партнеры по содружеству приветствуют возрастающую роль Узбекистана в мире, а также активизацию и расширение сотрудничества в важнейших сферах жизни объединения.
Выводы миссии наблюдателей от СНГ о ходе президентских выборов в Узбекистане будут оглашены
на пресс-конференции, которая состоится в Международном пресс-центре ЦИК 10 июля, на следующий день после голосования.