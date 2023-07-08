https://uz.sputniknews.ru/20230708/saidov-vstretilsya-s-gensekom-sng-sergeem-lebedevym-36649690.html

Саидов встретился с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым

Саидов встретился с Генсеком СНГ Сергеем Лебедевым

Глава МИД Узбекистана высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ.

2023-07-08T11:49+0500

2023-07-08T11:49+0500

2023-07-08T11:49+0500

узбекистан

выборы

выборы президента

наблюдатели

снг

мид узбекистана

бахтиёр саидов

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с главой Миссии наблюдателей от СНГ, генеральным секретарем содружества Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба Исполкома содружества. В ходе встречи министр высоко оценил деятельность Миссии наблюдателей от СНГ и рассказал о перспективах участия Узбекистана в интеграционном сотрудничестве в рамках Содружества.Сергей Лебедев проинформировал Бахтиёра Саидова о составе миссии СНГ и ходе наблюдения за предвыборной кампанией.Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Бишкеке 12 октября.Генеральный секретарь СНГ отметил, что партнеры по содружеству приветствуют возрастающую роль Узбекистана в мире, а также активизацию и расширение сотрудничества в важнейших сферах жизни объединения.Выводы миссии наблюдателей от СНГ о ходе президентских выборов в Узбекистане будут оглашены на пресс-конференции, которая состоится в Международном пресс-центре ЦИК 10 июля, на следующий день после голосования.

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