https://uz.sputniknews.ru/20230708/v-tashkente-proxodit-pervoe-zasedanie-soveta-rukovoditeley-tsik-sng-36650670.html
В Ташкенте проходит первое заседание Совета руководителей ЦИК стран СНГ
В Ташкенте проходит первое заседание Совета руководителей ЦИК стран СНГ
Инициатором создания нового органа выступил Узбекистан. Новый орган включает в себя руководителей центризбиркомов Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
2023-07-08T12:23+0500
2023-07-08T12:23+0500
2023-07-08T12:24+0500
узбекистан
ташкент
цик узбекистана
зайниддин низамходжаев
снг
сергей лебедев
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Начал свою работу Консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, инициатором создания которого выступил Узбекистан. Первое заседание совета проходит в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Генсек СНГ напомнил, что решение о создании совета было принято 14 октября 2022 года в Астане на саммите глав государств-членов СНГ. Первое председательство в комитете сроком на год принял Узбекистан.Глава ЦИК Узбекистана Зайнидин Низамходжаев отметил, что консультативный совет укрепит сотрудничество между избирательными органами государств участников Содружества.Помимо Узбекистана, новый орган включает в себя руководителей Центризбиркомов Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Еще три государства: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан - к настоящему времени не подписали документы о создании совета.Ранее Сергей Лебедев встретился с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент консультативный совет руководителей избирательных органов стран снг содружество независимых государств генеральный секретарь исполнительного комитета генсек исполкома сергей лебедев россия беларусь армения кыргызстан таджикистан цик узбекистана зайниддин низамходжаев азербайджан казахстан туркменистан первое заседание
узбекистан ташкент консультативный совет руководителей избирательных органов стран снг содружество независимых государств генеральный секретарь исполнительного комитета генсек исполкома сергей лебедев россия беларусь армения кыргызстан таджикистан цик узбекистана зайниддин низамходжаев азербайджан казахстан туркменистан первое заседание
В Ташкенте проходит первое заседание Совета руководителей ЦИК стран СНГ
12:23 08.07.2023 (обновлено: 12:24 08.07.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Инициатором создания нового органа выступил Узбекистан. Новый орган включает в себя руководителей центризбиркомов Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik
. Начал свою работу Консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, инициатором создания которого выступил Узбекистан. Первое заседание совета проходит в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Сегодня в Ташкенте мы проводим первое заседание консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ, инициатором создания которого является Узбекистан. В повестке дня - организационные вопросы о начале деятельности совета", - сказал глава Миссии избирателей от СНГ, генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев на открытии заседания.
Генсек СНГ напомнил, что решение о создании совета было принято 14 октября 2022 года в Астане на саммите глав государств-членов СНГ. Первое председательство в комитете сроком на год принял Узбекистан.
Глава ЦИК Узбекистана Зайнидин Низамходжаев отметил, что консультативный совет укрепит сотрудничество между избирательными органами государств участников Содружества.
"Консультативный совет позволит нам создать новые платформы и открыть новые горизонты для сотрудничества в избирательной сфере", - добавил Низамходжаев.
Помимо Узбекистана, новый орган включает в себя руководителей Центризбиркомов Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Еще три государства: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан - к настоящему времени не подписали документы о создании совета.