https://uz.sputniknews.ru/20230708/v-tashkente-proxodit-pervoe-zasedanie-soveta-rukovoditeley-tsik-sng-36650670.html

В Ташкенте проходит первое заседание Совета руководителей ЦИК стран СНГ

В Ташкенте проходит первое заседание Совета руководителей ЦИК стран СНГ

Инициатором создания нового органа выступил Узбекистан. Новый орган включает в себя руководителей центризбиркомов Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

2023-07-08T12:23+0500

2023-07-08T12:23+0500

2023-07-08T12:24+0500

узбекистан

ташкент

цик узбекистана

зайниддин низамходжаев

снг

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Начал свою работу Консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, инициатором создания которого выступил Узбекистан. Первое заседание совета проходит в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Генсек СНГ напомнил, что решение о создании совета было принято 14 октября 2022 года в Астане на саммите глав государств-членов СНГ. Первое председательство в комитете сроком на год принял Узбекистан.Глава ЦИК Узбекистана Зайнидин Низамходжаев отметил, что консультативный совет укрепит сотрудничество между избирательными органами государств участников Содружества.Помимо Узбекистана, новый орган включает в себя руководителей Центризбиркомов Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Еще три государства: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан - к настоящему времени не подписали документы о создании совета.Ранее Сергей Лебедев встретился с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

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2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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