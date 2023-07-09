https://uz.sputniknews.ru/20230709/almalykskiy-filial-misis-vypusk-36722192.html

Алмалыкский филиал МИСИС выпустил 92 бакалавра — почти все они уже трудоустроены

Алмалыкский филиал МИСИС выпустил 92 бакалавра — почти все они уже трудоустроены

Более 90% выпускников уже нашли работу на ведущих горно-металлургических предприятиях республики, а остальные продолжат обучение в магистратуре в России.

2023-07-09T19:15+0500

2023-07-09T19:15+0500

2023-07-09T19:46+0500

узбекистан

образование

алмалыкский филиал ниту "мисис"

выпуск

общество

россия

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Алмалыкском филиале НИТУ МИСИС накануне прошла торжественная церемония вручения дипломов молодым специалистам, прошедшим обучение по программе бакалавриата. Дипломы получили 92 выпускника. Из них 92% уже трудоустроены на ведущих горно-металлургических предприятиях республики, остальные пройдут обучение в магистратуре в России, сообщает пресс-служба филиала.Всего в филиале вуза обучается 730 студентов по направлениям "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технических процессов производств". Занятия по профильным предметам здесь ведут профессора лучших российских вузов.Кроме того, филиал ведет научные исследования, в частности, реализует проекты по разработке технологий повышения эффективности дробления горных пород и взрывных работ на карьерах АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" и в рамках инновационных грантов.В этом году филиал планирует принять 200 студентов на очное отделение, и 150 – на заочное, сообщили в пресс-службе.Филиал НИТУ МИСИС в Алмалыке открылся в 2018 году на основании Соглашения между правительствами России и Узбекистана, при поддержке Минобрнауки Российской Федерации и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также ключевого партнера университета — Алмалыкского горно-металлургического комбината.Напомним, Узбекистан является лидером в СНГ по количеству филиалов российских вузов. Всего в республике действует 13 филиалов, планируется открытие еще нескольких.Алмалыкский филиал МИСиС: учебу будущих металлургов оплатит Россия

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