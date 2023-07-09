https://uz.sputniknews.ru/20230709/almalykskiy-filial-misis-vypusk-36722192.html
Алмалыкский филиал МИСИС выпустил 92 бакалавра — почти все они уже трудоустроены
Алмалыкский филиал МИСИС выпустил 92 бакалавра — почти все они уже трудоустроены
Более 90% выпускников уже нашли работу на ведущих горно-металлургических предприятиях республики, а остальные продолжат обучение в магистратуре в России.
2023-07-09T19:15+0500
2023-07-09T19:15+0500
2023-07-09T19:46+0500
узбекистан
образование
алмалыкский филиал ниту "мисис"
выпуск
общество
россия
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Алмалыкском филиале НИТУ МИСИС накануне прошла торжественная церемония вручения дипломов молодым специалистам, прошедшим обучение по программе бакалавриата. Дипломы получили 92 выпускника. Из них 92% уже трудоустроены на ведущих горно-металлургических предприятиях республики, остальные пройдут обучение в магистратуре в России, сообщает пресс-служба филиала.Всего в филиале вуза обучается 730 студентов по направлениям "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технических процессов производств". Занятия по профильным предметам здесь ведут профессора лучших российских вузов.Кроме того, филиал ведет научные исследования, в частности, реализует проекты по разработке технологий повышения эффективности дробления горных пород и взрывных работ на карьерах АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" и в рамках инновационных грантов.В этом году филиал планирует принять 200 студентов на очное отделение, и 150 – на заочное, сообщили в пресс-службе.Филиал НИТУ МИСИС в Алмалыке открылся в 2018 году на основании Соглашения между правительствами России и Узбекистана, при поддержке Минобрнауки Российской Федерации и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также ключевого партнера университета — Алмалыкского горно-металлургического комбината.Напомним, Узбекистан является лидером в СНГ по количеству филиалов российских вузов. Всего в республике действует 13 филиалов, планируется открытие еще нескольких.Алмалыкский филиал МИСиС: учебу будущих металлургов оплатит Россия
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узбекистан образование алмалыкский филиал мисис выпуск бакалавры трудоустройство россия
узбекистан образование алмалыкский филиал мисис выпуск бакалавры трудоустройство россия
Алмалыкский филиал МИСИС выпустил 92 бакалавра — почти все они уже трудоустроены
19:15 09.07.2023 (обновлено: 19:46 09.07.2023)
Более 90% выпускников уже нашли работу на ведущих горно-металлургических предприятиях республики, а остальные продолжат обучение в магистратуре в России.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Алмалыкском филиале НИТУ МИСИС накануне прошла торжественная церемония вручения дипломов молодым специалистам, прошедшим обучение по программе бакалавриата.
Дипломы получили 92 выпускника. Из них 92% уже трудоустроены на ведущих горно-металлургических предприятиях республики, остальные пройдут обучение в магистратуре в России, сообщает пресс-служба филиала.
"МИСИС — это признанный лидер в подготовке металлургов и горняков, с огромным опытом и мощной базой. Специалисты, окончившие МИСИС, не только гарантированно найдут работу, но найдут работу по своему вдохновению, по своим качествам. Филиал МИСИС в Узбекистане — это знаковый символ сотрудничества для всего Узбекистана”, — сказал в ходе церемонии руководитель Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаил Вождаев.
Всего в филиале вуза обучается 730 студентов по направлениям "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технических процессов производств". Занятия по профильным предметам здесь ведут профессора лучших российских вузов.
Кроме того, филиал ведет научные исследования, в частности, реализует проекты по разработке технологий повышения эффективности дробления горных пород и взрывных работ на карьерах АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" и в рамках инновационных грантов.
"Национальный исследовательский технологический университет МИСИС на протяжении всей своей столетней истории тесно связан с Узбекистаном. Мы вместе проводим исследования, осуществляем подготовку высококвалифицированных кадров для горно-металлургической отрасли Узбекистана. Сегодня это одно из самых современных, наукоемких и высокотехнологичных направлений экономики, которая является примером активного внедрения в производство научных достижений и постоянного технического перевооружения", — отметила в своей приветственной речи ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.
В этом году филиал планирует принять 200 студентов на очное отделение, и 150 – на заочное, сообщили в пресс-службе.
Филиал НИТУ МИСИС в Алмалыке открылся в 2018 году на основании Соглашения между правительствами России и Узбекистана, при поддержке Минобрнауки Российской Федерации и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также ключевого партнера университета — Алмалыкского горно-металлургического комбината.
Напомним, Узбекистан является лидером в СНГ по количеству филиалов российских вузов. Всего в республике действует 13 филиалов, планируется открытие еще нескольких.