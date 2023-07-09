https://uz.sputniknews.ru/20230709/jenschiny-namangan-gibel-sel-pereval-kamchik-36690850.html

Две жительницы Намангана погибли из-за схода селя на перевале Камчик

Две жительницы Намангана погибли из-за схода селя на перевале Камчик

Молодые женщины попытались укрыться от ливня в трубе для стока паводковых вод. Их тела обнаружили во время очистки горной реки Резаксой от паводковых масс.

2023-07-09T13:59+0500

2023-07-09T13:59+0500

2023-07-09T13:59+0500

происшествия

общество

узбекистан

наманган

ливень

женщины

сель

река

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Две 27-летние жительницы Намангана погибли из-за схода селя на перевале Камчик, сообщает пресс-служба областного Управления по чрезвычайным ситуациям.Согласно информации, 7 июля, неподалеку от трассы М-39, они поднялись в горы доить коров. Примерно с 19.20 до 19.27 начался ливень.Чтобы укрыться от дождя, женщины забрались в железную трубу для стока паводковых вод диаметром 1200 мм. В это время сошел сель объемом около 40-50 кубометров и унес их по трубе примерно на 400 метров по саю (горной реке) Резаксой.Тела погибших обнаружили в ходе очистки сая от паводковых масс. В данное время следственно-оперативная группа органов внутренних дел проводит доследственную проверку.Ранее Sputnik сообщал о том, что молодой узбекистанец утонул в России.

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