https://uz.sputniknews.ru/20230709/priyexala-golosovat-na-traktorye-video-izbiratelyami-kotoryye-udivili-vsex-36732857.html
Приехала голосовать на тракторе — видео с избирателями, которые удивили всех
Приехала голосовать на тракторе — видео с избирателями, которые удивили всех
Сегодня в Узбекистане прошли президентские выборы. Для некоторых избирателей этот день стал вдвойне особенным
2023-07-09T21:28+0500
2023-07-09T21:28+0500
2023-07-09T21:28+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
видео
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На избирательных участках в Узбекистане можно было также встретить граждан от 18 до 128 лет. Sputnik собрал в одном видео удивительных избирателей, принявших участие в выборах.Напомним, явка на выборах на 17.00 составила 69,85%, проголосовали 13 459 677 избирателей, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
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узбекистан выборы досрочные президентские избиратели трактор молодожены сурхандарья самарканд необычные удивительные избиратели
узбекистан выборы досрочные президентские избиратели трактор молодожены сурхандарья самарканд необычные удивительные избиратели
Приехала голосовать на тракторе — видео с избирателями, которые удивили всех
Сегодня в Узбекистане прошли президентские выборы. Для некоторых избирателей этот день стал вдвойне особенным. Например, для молодоженов из Сурхандарьи и Самарканда.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На избирательных участках в Узбекистане можно было также встретить граждан от 18 до 128 лет. Sputnik собрал в одном видео удивительных избирателей, принявших участие в выборах.
Напомним, явка на выборах на 17.00 составила 69,85%, проголосовали 13 459 677 избирателей
, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.