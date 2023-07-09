https://uz.sputniknews.ru/20230709/priyexala-golosovat-na-traktorye-video-izbiratelyami-kotoryye-udivili-vsex-36732857.html

Приехала голосовать на тракторе — видео с избирателями, которые удивили всех

Приехала голосовать на тракторе — видео с избирателями, которые удивили всех

Сегодня в Узбекистане прошли президентские выборы. Для некоторых избирателей этот день стал вдвойне особенным

2023-07-09T21:28+0500

2023-07-09T21:28+0500

2023-07-09T21:28+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

видео

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На избирательных участках в Узбекистане можно было также встретить граждан от 18 до 128 лет. Sputnik собрал в одном видео удивительных избирателей, принявших участие в выборах.Напомним, явка на выборах на 17.00 составила 69,85%, проголосовали 13 459 677 избирателей, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.

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