https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-prezident-vybory-spiker-zakonodatelnaya-palata-golosovaniye-36683346.html
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана
Нуриддин Исмаилов посетил избирательный участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
2023-07-09T12:06+0500
2023-07-09T12:06+0500
2023-07-09T12:06+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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избирательные участки
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов проголосовал на досрочных президентских выборах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Спикер отдал свой голос за кандидата на пост главы государства на 32-м избирательном участке Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Ранее на выборах президента Узбекистана проголосовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
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выборы президента узбекистана-2023 выборы выборы президента президентские выборы голосование избирательные участки спикер парламента законодательная палата олий мажлиса
выборы президента узбекистана-2023 выборы выборы президента президентские выборы голосование избирательные участки спикер парламента законодательная палата олий мажлиса
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана
Нуриддин Исмаилов посетил избирательный участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов проголосовал на досрочных президентских выборах, сообщает пресс-служба
нижней палаты парламента.
Спикер отдал свой голос за кандидата на пост главы государства на 32-м избирательном участке Мирзо-Улугбекского района Ташкента.
Ранее на выборах президента Узбекистана проголосовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.