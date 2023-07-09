https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-prezident-vybory-spiker-zakonodatelnaya-palata-golosovaniye-36683346.html

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана

Нуриддин Исмаилов посетил избирательный участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

2023-07-09T12:06+0500

2023-07-09T12:06+0500

2023-07-09T12:06+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов проголосовал на досрочных президентских выборах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Спикер отдал свой голос за кандидата на пост главы государства на 32-м избирательном участке Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Ранее на выборах президента Узбекистана проголосовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

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