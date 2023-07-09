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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-prezident-vybory-spiker-zakonodatelnaya-palata-golosovaniye-36683346.html
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана
Нуриддин Исмаилов посетил избирательный участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
2023-07-09T12:06+0500
2023-07-09T12:06+0500
выборы президента узбекистана — 2023
выборы
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президентские выборы в узбекистане
голосование
избирательные участки
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов проголосовал на досрочных президентских выборах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Спикер отдал свой голос за кандидата на пост главы государства на 32-м избирательном участке Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Ранее на выборах президента Узбекистана проголосовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
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Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана

12:06 09.07.2023
© Пресс-служба Законодательной палаты Олий МажлисаСпикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса проголосовал на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса
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Нуриддин Исмаилов посетил избирательный участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов проголосовал на досрочных президентских выборах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Спикер отдал свой голос за кандидата на пост главы государства на 32-м избирательном участке Мирзо-Улугбекского района Ташкента.
Ранее на выборах президента Узбекистана проголосовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
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В Наманганской области проголосовала 110-летняя бабушка - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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