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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/predsedatel-senat-uzbekistan-tanzila-narbayeva-golosovaniye-vybory-prezident-36648793.html
Танзила Нарбаева проголосовала на выборах президента Узбекистана
Танзила Нарбаева проголосовала на выборах президента Узбекистана
Председатель Сената Олий Мажлиса отдала свой голос на досрочных президентских выборах.Голосование прошло на 576-ом избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
2023-07-09T11:49+0500
2023-07-09T11:49+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева проголосовала на досрочных выборах президента Узбекистана.Голосование прошло на 576-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.Напомним, сегодня проходят досрочные президентские выборы. Кандидаты на пост президента: Голосование продлится до 20.00.
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узбекистан президентские выборы президент председатель сенат олий мажлис танзила нарбаева голосование народно-демократическая партия ндпу улугбек ильясович иноятов движение предпринимателей и деловых людей либерально-демократическая партия узлидеп шавкат миромонович мирзиёев социал-демократическая партия сдпу адолат робахон анваровна махмудова экологическая партия абдушукур худойкулович хамзаев

Танзила Нарбаева проголосовала на выборах президента Узбекистана

11:49 09.07.2023
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса Танзила Норбоева проголосовала на президентских выборах
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Норбоева проголосовала на президентских выборах - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Председатель Сената Олий Мажлиса отдала свой голос на досрочных президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева проголосовала на досрочных выборах президента Узбекистана.
Голосование прошло на 576-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
Напомним, сегодня проходят досрочные президентские выборы.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
Голосование продлится до 20.00.
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В Узбекистане проходит досрочное голосование по выборам президента страны - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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