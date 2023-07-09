https://uz.sputniknews.ru/20230709/predsedatel-senat-uzbekistan-tanzila-narbayeva-golosovaniye-vybory-prezident-36648793.html

Танзила Нарбаева проголосовала на выборах президента Узбекистана

Танзила Нарбаева проголосовала на выборах президента Узбекистана

Председатель Сената Олий Мажлиса отдала свой голос на досрочных президентских выборах.Голосование прошло на 576-ом избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

2023-07-09T11:49+0500

2023-07-09T11:49+0500

2023-07-09T11:49+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева проголосовала на досрочных выборах президента Узбекистана.Голосование прошло на 576-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.Напомним, сегодня проходят досрочные президентские выборы. Кандидаты на пост президента: Голосование продлится до 20.00.

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