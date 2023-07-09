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Танзила Нарбаева проголосовала на выборах президента Узбекистана
Танзила Нарбаева проголосовала на выборах президента Узбекистана
Председатель Сената Олий Мажлиса отдала свой голос на досрочных президентских выборах.Голосование прошло на 576-ом избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
2023-07-09T11:49+0500
2023-07-09T11:49+0500
2023-07-09T11:49+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева проголосовала на досрочных выборах президента Узбекистана.Голосование прошло на 576-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.Напомним, сегодня проходят досрочные президентские выборы. Кандидаты на пост президента: Голосование продлится до 20.00.
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узбекистан президентские выборы президент председатель сенат олий мажлис танзила нарбаева голосование народно-демократическая партия ндпу улугбек ильясович иноятов движение предпринимателей и деловых людей либерально-демократическая партия узлидеп шавкат миромонович мирзиёев социал-демократическая партия сдпу адолат робахон анваровна махмудова экологическая партия абдушукур худойкулович хамзаев
Танзила Нарбаева проголосовала на выборах президента Узбекистана
Председатель Сената Олий Мажлиса отдала свой голос на досрочных президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева проголосовала на досрочных выборах президента Узбекистана.
Голосование прошло на 576-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
Напомним, сегодня проходят досрочные президентские выборы.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
Голосование продлится до 20.00.