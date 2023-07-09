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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekskie-palomniki-golosuyut-v-saudovskoy-aravii-36709387.html
Узбекские паломники голосуют в Саудовской Аравии
Узбекские паломники голосуют в Саудовской Аравии
Избирательный участок открылся в гостинице "Рошидия" в Мекке.
2023-07-09T15:46+0500
2023-07-09T16:15+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
саудовская аравия
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
голосование
хадж
мекка
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Паломники, находящиеся в хадже в Саудовской Аравии, также имеют возможность проголосовать на выборах президента. Один из участков для голосования открыт в гостинице "Рошидия" в Мекке, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.На избирательном участке организовали кабинки для тайного голосования, разместили информацию о кандидатах.Пожилые люди и заболевшие паломники могут проголосовать не выходя из номера — к ним с переносной урной пришли члены участковой избирательной комиссии.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/v-namangane-progolosovali-110-letnyaya-babushka-s-85-letney-dochkoy-36690013.html
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узбекистан саудовская аравия выборы президента досрочные голосование за рубежом участок мекка гостиница рошидия управление мусульман узбекистана
узбекистан саудовская аравия выборы президента досрочные голосование за рубежом участок мекка гостиница рошидия управление мусульман узбекистана

Узбекские паломники голосуют в Саудовской Аравии

15:46 09.07.2023 (обновлено: 16:15 09.07.2023)
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
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Избирательный участок открылся в гостинице "Рошидия" в Мекке.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Паломники, находящиеся в хадже в Саудовской Аравии, также имеют возможность проголосовать на выборах президента. Один из участков для голосования открыт в гостинице "Рошидия" в Мекке, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

"Избирательная комиссия 39-го участка Генерального консульства Республики Узбекистан в Джидде, Саудовская Аравия, организовала избирательный участок для паломников в гостинице "Рошидия" в Мекке", — сообщает пресс-служба.

На избирательном участке организовали кабинки для тайного голосования, разместили информацию о кандидатах.
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан
1/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан
2/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан
3/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан
4/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан
5/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан
6/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан
7/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
1/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
2/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
3/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
4/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
5/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
6/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
7/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
Пожилые люди и заболевшие паломники могут проголосовать не выходя из номера — к ним с переносной урной пришли члены участковой избирательной комиссии.
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