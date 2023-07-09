https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekskie-palomniki-golosuyut-v-saudovskoy-aravii-36709387.html

Узбекские паломники голосуют в Саудовской Аравии

Узбекские паломники голосуют в Саудовской Аравии

Избирательный участок открылся в гостинице "Рошидия" в Мекке.

2023-07-09T15:46+0500

2023-07-09T15:46+0500

2023-07-09T16:15+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Паломники, находящиеся в хадже в Саудовской Аравии, также имеют возможность проголосовать на выборах президента. Один из участков для голосования открыт в гостинице "Рошидия" в Мекке, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.На избирательном участке организовали кабинки для тайного голосования, разместили информацию о кандидатах.Пожилые люди и заболевшие паломники могут проголосовать не выходя из номера — к ним с переносной урной пришли члены участковой избирательной комиссии.

https://uz.sputniknews.ru/20230709/v-namangane-progolosovali-110-letnyaya-babushka-s-85-letney-dochkoy-36690013.html

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