Узбекские паломники голосуют в Саудовской Аравии
15:46 09.07.2023 (обновлено: 16:15 09.07.2023)
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Избирательный участок открылся в гостинице "Рошидия" в Мекке.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Паломники, находящиеся в хадже в Саудовской Аравии, также имеют возможность проголосовать на выборах президента. Один из участков для голосования открыт в гостинице "Рошидия" в Мекке, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
"Избирательная комиссия 39-го участка Генерального консульства Республики Узбекистан в Джидде, Саудовская Аравия, организовала избирательный участок для паломников в гостинице "Рошидия" в Мекке", — сообщает пресс-служба.
На избирательном участке организовали кабинки для тайного голосования, разместили информацию о кандидатах.
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
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© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
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© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
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© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
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© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
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© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
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© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаГолосование на избирательном участке в Мекке
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© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
1/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
2/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
3/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
4/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
5/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
6/7
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
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© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Голосование на избирательном участке в Мекке
Пожилые люди и заболевшие паломники могут проголосовать не выходя из номера — к ним с переносной урной пришли члены участковой избирательной комиссии.