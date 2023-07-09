https://uz.sputniknews.ru/20230709/v-namangane-progolosovali-110-letnyaya-babushka-s-85-letney-dochkoy-36690013.html

В Намангане проголосовали 110-летняя бабушка с 85-летней дочкой

В Намангане проголосовали 110-летняя бабушка с 85-летней дочкой

В этой же области есть еще два избирателя-долгожителя – им 101 год и 100 лет.

2023-07-09T13:28+0500

2023-07-09T13:28+0500

2023-07-09T13:28+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В Наманганской области на избирательном участке побывала 110-летняя Шахрибону со своей 85-летней дочерью, сообщает ИА "УзА".Бабушка проголосовала на избирательном участке в махалле "Дехканабад" Учкоргонского района.В этом же районе проживает еще два избирателя-долгожителя: 101-летняя Мукаррам Абдурахимова и 100-летняя Донохон Жумабоева. Они приписаны к участку в махалле "Бахриабад" и уже проголосовали на дому.Еще один долгожитель – 103-летний Таш Шамсиев проголосовал в Кашкадарьинской области.Напомним, в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.А в Андижанской области 97-летний аксакал пришел на избирательный участок с 60 членами своей семьи.

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