https://uz.sputniknews.ru/20230709/v-namangane-progolosovali-110-letnyaya-babushka-s-85-letney-dochkoy-36690013.html
В Намангане проголосовали 110-летняя бабушка с 85-летней дочкой
В Намангане проголосовали 110-летняя бабушка с 85-летней дочкой
В этой же области есть еще два избирателя-долгожителя – им 101 год и 100 лет.
2023-07-09T13:28+0500
2023-07-09T13:28+0500
2023-07-09T13:28+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В Наманганской области на избирательном участке побывала 110-летняя Шахрибону со своей 85-летней дочерью, сообщает ИА "УзА".Бабушка проголосовала на избирательном участке в махалле "Дехканабад" Учкоргонского района.В этом же районе проживает еще два избирателя-долгожителя: 101-летняя Мукаррам Абдурахимова и 100-летняя Донохон Жумабоева. Они приписаны к участку в махалле "Бахриабад" и уже проголосовали на дому.Еще один долгожитель – 103-летний Таш Шамсиев проголосовал в Кашкадарьинской области.Напомним, в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.А в Андижанской области 97-летний аксакал пришел на избирательный участок с 60 членами своей семьи.
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узбекистан досрочные выборы президента голосование наманганская область долгожители
узбекистан досрочные выборы президента голосование наманганская область долгожители
В Намангане проголосовали 110-летняя бабушка с 85-летней дочкой
В этой же области есть еще два избирателя-долгожителя – им 101 год и 100 лет.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
В Наманганской области на избирательном участке побывала 110-летняя Шахрибону со своей 85-летней дочерью, сообщает ИА "УзА"
.
Бабушка проголосовала на избирательном участке в махалле "Дехканабад" Учкоргонского района.
В этом же районе проживает еще два избирателя-долгожителя: 101-летняя Мукаррам Абдурахимова и 100-летняя Донохон Жумабоева. Они приписаны к участку в махалле "Бахриабад" и уже проголосовали на дому.
Еще один долгожитель – 103-летний Таш Шамсиев проголосовал в Кашкадарьинской области.
Напомним, в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.