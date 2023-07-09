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Как витамин D влияет на вес — врач
Как витамин D влияет на вес — врач
От витамина D зависит стройность, при этом пребывание на солнце не защищает от его дефицита.
2023-07-09T22:06+0500
2023-07-09T22:06+0500
это интересно
здоровье
заболевания
витамины
дефицит
мнение эксперта
солнце
онкология
диабет
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О том, чем опасен в организме недостаток витамина D рассказала диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева радио Sputnik.Нехватка этого вещества не только повышает риск развития некоторых заболеваний, в том числе рака и сахарного диабета, но и может способствовать набору лишнего веса, предупредила она.В свою очередь лишний вес, как и некоторые заболевания, может препятствовать получению организмом витамина D, даже когда человек находится на солнце.По ее словам, чтобы избежать дефицита витамина D в организме, нужно принимать профилактические дозы этого вещества даже летом.Но, при этом, она рекомендовала прежде всего ориентироваться на анализы (показывающие уровень витамина D в организме – прим. ред.).Ранее врач рассказал о том, какая еда защищает от ультрафиолета.
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здоровье заболевания витамины дефицит мнение эксперта солнце онкология диабет это интересно
здоровье заболевания витамины дефицит мнение эксперта солнце онкология диабет это интересно

Как витамин D влияет на вес — врач

22:06 09.07.2023
© pexels.com/JESHOOTS.comЖенщина, держащая наполовину полный стакан и белую таблетку лекарства
Женщина, держащая наполовину полный стакан и белую таблетку лекарства - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© pexels.com/JESHOOTS.com
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От витамина D зависит стройность, при этом пребывание на солнце не защищает от дефицита этого вещества.
О том, чем опасен в организме недостаток витамина D рассказала диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева радио Sputnik.
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin Packagingვიტამინები
ვიტამინები - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
ვიტამინები
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin Packaging
Нехватка этого вещества не только повышает риск развития некоторых заболеваний, в том числе рака и сахарного диабета, но и может способствовать набору лишнего веса, предупредила она.
"От нехватки витамина D страдает костный обмен (обмен веществ в костной ткани, – ред.) и может развиться остеопороз, а у детей бывает рахит. Есть данные о том, что дефицит витамина D увеличивает риск развития онкозаболеваний, в том числе рака молочной железы, а также риск развития инсулинорезистентности – это состояние, которое может привести к сахарному диабету второго типа. Кроме того, витамин D влияет на углеводный и жировой обмен, то есть стройность зависит именно от него", – объяснила специалист.
В свою очередь лишний вес, как и некоторые заболевания, может препятствовать получению организмом витамина D, даже когда человек находится на солнце.

"Есть люди, у которых расход витамина D довольно большой за счет того, что его поглощает жировая ткань. Например, при ожирении, при аутоиммунных заболеваниях, инсулинорезистентности. Вроде бы человек загорает, витамин D вырабатывается, но большую его часть накапливает в себе жировая ткань. А темная кожа и солнцезащитные кремы могут препятствовать адекватной выработке витамина D под влиянием солнечных лучей. Они блокируют действие ультрафиолетового излучения — не на сто процентов, но такой эффект есть", — указала Сычева.

По ее словам, чтобы избежать дефицита витамина D в организме, нужно принимать профилактические дозы этого вещества даже летом.
"По новым рекомендациям, в приеме витамина D не делают перерыва. Если человек до этого принимал лечебную дозу, а теперь часто бывает на солнце, то можно уменьшить дозировку. Для профилактики взрослому человеку нужно принимать 800 МЕ ежедневно. С едой мы, конечно, этого не наберем. Чтобы получить 800 МЕ, нужно съедать 20 яичных желтков или 100 граммов дикого лосося ежедневно. Понятно, что это нереально, поэтому дефицит витамина D восполняют препаратами”, — пояснила эксперт.
Но, при этом, она рекомендовала прежде всего ориентироваться на анализы (показывающие уровень витамина D в организме – прим. ред.).
Ранее врач рассказал о том, какая еда защищает от ультрафиолета.
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