https://uz.sputniknews.ru/20230709/vitamin-d-defitsit-ves-vliyaniye-vrach-rekomendatsii-36723876.html

Как витамин D влияет на вес — врач

Как витамин D влияет на вес — врач

От витамина D зависит стройность, при этом пребывание на солнце не защищает от его дефицита.

2023-07-09T22:06+0500

2023-07-09T22:06+0500

2023-07-09T22:06+0500

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О том, чем опасен в организме недостаток витамина D рассказала диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева радио Sputnik.Нехватка этого вещества не только повышает риск развития некоторых заболеваний, в том числе рака и сахарного диабета, но и может способствовать набору лишнего веса, предупредила она.В свою очередь лишний вес, как и некоторые заболевания, может препятствовать получению организмом витамина D, даже когда человек находится на солнце.По ее словам, чтобы избежать дефицита витамина D в организме, нужно принимать профилактические дозы этого вещества даже летом.Но, при этом, она рекомендовала прежде всего ориентироваться на анализы (показывающие уровень витамина D в организме – прим. ред.).Ранее врач рассказал о том, какая еда защищает от ультрафиолета.

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здоровье заболевания витамины дефицит мнение эксперта солнце онкология диабет это интересно