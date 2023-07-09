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Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/vybory-prezidenta-uzbekistan-onlayn-36659054.html
Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Сегодня в республике проходят досрочные президентские выборы. Что происходит прямо сейчас — в нашей текстовой трансляции.
2023-07-09T07:52+0500
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выборы президента узбекистана — 2023
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Узбекистан в преддверии досрочных выборов президента. - Sputnik Узбекистан

Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас

07:52 09.07.2023 (обновлено: 08:06 09.07.2023)
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Сегодня в республике проходят досрочные президентские выборы. Что происходит прямо сейчас — в нашей текстовой трансляции.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.
Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 39 странах открыли 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.
Оглавление
08:02 09.07.2023
В Узбекистане началось досрочное голосование по выборам президента страны
Сначала новыеСначала старые
08:02 09.07.2023
В Узбекистане началось досрочное голосование по выборам президента страны
01:37 09.07.2023
01:30 09.07.2023
Урна для голосования на президентских выборах в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Избирательная система Узбекистана находится на высоком техническом уровне - ЦИК РФ
Вчера, 14:07
01:26 09.07.2023
За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1400 представителей местных и зарубежных СМИ.
01:26 09.07.2023
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
Избирательные бюллетени напечатаны на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующего округа. Для избирателей со слабым зрением доступны трафареты для заполнения бюллетеней на основе азбуки Брайля.
ЦИК оснастил несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации. Ее в Узбекистане впервые использовали на 50 участках в Ташкенте на референдуме 30 апреля по обновлению конституции. На нынешних выборах на двух избирательных участках в каждом из 208 районах и городах республики, установили видеокамеры. Через них ведется видеотрансляция избирательного процесса в режиме реального времени.
01:25 09.07.2023
С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование. Правом досрочного голосования воспользовались свыше 376 тыс. избирателей.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
ЦИК назвал точное число избирателей в Узбекистане
Вчера, 16:43
Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.
Избирательные участки откроются в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане
01:23 09.07.2023
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
Предвыборная агитация стартовала в республике 7 июня после регистрации всех кандидатов и завершилась ночью 7 июля, за сутки до голосования.
В ходе предвыборной кампании представители кандидатов в президенты провели теледебаты, трансляция велась с переводом на русский и английский языки. Все кандидаты использовали соцсети и мессенджеры для продвижения своих предвыборных программ.
01:22 09.07.2023
На встрече, проходившей 8 мая и посвященной итогам референдума, Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных президентских выборов.
Мирзиёев иштирокида референдум якунларига бағишланган учрашув бошланди - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Мирзиёев объявил, что в Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
8 мая, 13:24
Согласно смете ЦИК, запланированные расходы на подготовку и проведение досрочных президентских выборов составили 174 млрд 130 млн сумов. Эта сумма на 41% меньше той, которую направили на выборы 2021 года.
Согласно смете расходов, почти 82% средств направят на организацию деятельности окружных и участковых избирательных комиссий.
01:22 09.07.2023
Досрочные президентские выбор проходят в Узбекистане 9 июля. Они стали логическим продолжением масштабной конституционной реформы, инициированной действующим президентом Шавкатом Мирзиёевым в 2022 году.
В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.
Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Что нужно знать о проекте Конституции Узбекистана — самое важное
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны прошел в Узбекистане 30 апреля. Итоговая явка на референдуме составила 84,45%.
По данным ЦИК, проект Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" на референдуме поддержали 15 млн 034,6 тыс. человек из 16 млн 667 тыс. проголосовавших.
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