Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас

С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование . Правом досрочного голосования воспользовались свыше 376 тыс. избирателей.

По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.

Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.

Избирательные участки откроются в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.