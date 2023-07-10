Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас

Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыли 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.