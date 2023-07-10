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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230710/vybory-prezidenta-uzbekistan-onlayn-36659054.html
Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Сегодня в республике проходят досрочные президентские выборы. Что происходит прямо сейчас — в нашей текстовой трансляции.
2023-07-10T10:42+0500
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выборы президента узбекистана — 2023
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президентские выборы в узбекистане
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Досрочные выборы президента в Узбекистане - Sputnik Узбекистан

Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас

10:42 10.07.2023 (обновлено: 13:04 10.07.2023)
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Сегодня в республике проходят досрочные президентские выборы. Что происходит прямо сейчас — в нашей текстовой трансляции.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыли 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
Оглавление
18:47 09.07.2023
На 17.00 явка составила 69,85%.
16:18 09.07.2023
На 15.00 проголосовало 11 705 357 избирателей или 60,74%.
12:27 09.07.2023
На 11.00 проголосовало 6 463 874 человека
08:24 09.07.2023
Биографии кандидатов в президенты
08:02 09.07.2023
В Узбекистане началось досрочное голосование по выборам президента страны
Сначала новыеСначала старые
13:36 10.07.2023

"Выборы были организованы и проведены профессионально, без каких-либо значительных нарушений, были соблюдены процедуры голосования и обеспечена транспарентность. Миссия не выявила никаких случаев неуполномоченного вмешательства в ход выборов со стороны административных и правоохранительных органов и структур", - сказал на брифинге в пресс-центре ЦИК заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров.

11:15 10.07.2023
Объявлены предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане
По данным ЦИК, на выборах, состоявшихся 9 июля кандидаты набрали следующее количество голосов:
Шавкат Мирзиёев, кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) —87,05 %;
Робахон Махмудова, кандидат от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — 4,43 %;
Абдушукур Хамзаев, кандидат от Экологической партии Узбекистана — 3,74 %;
Улугбек Иноятов, кандидат от Народно-демократической партии НДПУ — 4,02 %
Данные представил председатель Центризбиркома Низомиддин Зайниддинов.
11:06 10.07.2023
ЦИК озвучивает предварительные итоги выборов
10:51 10.07.2023
По итогам президентских выборов в генпрокуратуру Узбекистана поступило 5 обращений
Одно из пяти обращений не подтвердилось, остальные были своевременно изучены и решены на месте путем разъяснения.
Серьезных нарушений выявлено не было. Все обращения были получены по телефону доверия генпрокуратуры. Они поступили из Джизака, Кашкадарьи, Навои, Самарканда и Сырдарьи. Об этом заявил на брифинге заместитель генпрокурора Шохрух Аминов.
10:42 10.07.2023
В 11.00 председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев озвучит итоги досрочных выборов президента Узбекистана.
10:36 10.07.2023
Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилилло Турахужаев.
09:16 10.07.2023
Сегодня состоятся брифинги с участием представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Общества инвалидов Узбекистана, ННО "Институт демократии и прав человека", Ассоциации волонтеров, а также пресс-конференции — председателя ЦИК и представителей миссии международных наблюдателей. Они посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана.
Итоги прошедших президентских выборов будут опубликованы в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
Здание Центральной избирательной комиссии Узбекистана в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
20:47 09.07.2023
20:26 09.07.2023
20:12 09.07.2023
Голосование на территории Узбекистана завершено. Избирательные участки закрылись в 20.00 по ташкентскому времени. Окружные избирательные комиссии приступают к подсчету голосов.
19:20 09.07.2023
Центризбирком Узбекистана объявит предварительные результаты выборов 10 июля, сообщила пресс-служба ЦИК.
Согласно законодательству, окончательные результаты голосования ЦИК должен обнародовать не позднее, чем через 10 дней после выборов.
18:51 09.07.2023
18:47 09.07.2023
На 17.00 явка составила 69,85%.
18:39 09.07.2023
17:50 09.07.2023
На досрочных президентских выборах проголосовала женская сборная Узбекистана по боксу со своим главным тренером
17:40 09.07.2023
Узбекские паломники голосуют в Саудовской Аравии
17:04 09.07.2023
В посольстве Узбекистана в России действует избирательный участок, где голосуют граждане республики, проживающие в Москве и Подмосковье.
Избирательный участок открылся в 8.00 и закроется в 20.00 по местному времени.
Желающих отдать свой голос так много, что в посольстве образовались большие очереди.
16:18 09.07.2023
На 15.00 проголосовало 11 705 357 избирателей или 60,74%.
Голосование 15:00 - Sputnik Узбекистан
© Sputnik
16:16 09.07.2023
15:55 09.07.2023
Голосование на избирательном участке в Мекке - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Узбекские паломники голосуют в Саудовской Аравии
Вчера, 15:46
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