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Голосование на президентских выборах в Узбекистане завершилось — видео

Голосование на президентских выборах в Узбекистане завершилось — видео

На всех избирательных участках на территории республики завершилось голосование, избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. 09.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-09T20:05+0500

2023-07-09T20:05+0500

2023-07-09T20:33+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

явка

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Голосование на всех избирательных участках в Узбекистане завершилось в 20.00 по ташкентскому времени. Напомним, явка на выборах на 17.00 составила 69,85%, проголосовали 13 459 677 избирателей, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.При явке более 33% избирателей, внесенных в список избирателей, выборы можно считать состоявшимися. Явка по регионам:Окружные избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Между тем голосование на некоторых участках за рубежом продолжается.Напомним, сегодня в Узбекистане прошли президентские выборы. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыли 56 стационарных избирательных участков.

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