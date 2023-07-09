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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/yavka-na-20-00-vybory-prezident-uzbekistan-36659762.html
Голосование на президентских выборах в Узбекистане завершилось — видео
Голосование на президентских выборах в Узбекистане завершилось — видео
На всех избирательных участках на территории республики завершилось голосование, избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. 09.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-09T20:05+0500
2023-07-09T20:33+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
явка
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Голосование на всех избирательных участках в Узбекистане завершилось в 20.00 по ташкентскому времени. Напомним, явка на выборах на 17.00 составила 69,85%, проголосовали 13 459 677 избирателей, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.При явке более 33% избирателей, внесенных в список избирателей, выборы можно считать состоявшимися. Явка по регионам:Окружные избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Между тем голосование на некоторых участках за рубежом продолжается.Напомним, сегодня в Узбекистане прошли президентские выборы. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыли 56 стационарных избирательных участков.
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узбекистан выборы президентские президента досрочные голосование цик центральная избирательная комиссия центризбирком явка предварительная
узбекистан выборы президентские президента досрочные голосование цик центральная избирательная комиссия центризбирком явка предварительная

Голосование на президентских выборах в Узбекистане завершилось — видео

20:05 09.07.2023 (обновлено: 20:33 09.07.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах президента Узбекистана.
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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На всех избирательных участках на территории республики завершилось голосование, избирательные комиссии приступают к подсчету голосов.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Голосование на всех избирательных участках в Узбекистане завершилось в 20.00 по ташкентскому времени.
Напомним, явка на выборах на 17.00 составила 69,85%, проголосовали 13 459 677 избирателей, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
При явке более 33% избирателей, внесенных в список избирателей, выборы можно считать состоявшимися.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 693 668 (70,56%);
Андижанская область — 1 260 776 (74,83%);
Бухарская область — 775 164 (72,34%);
Джизакская область — 598 868 (75,58%);
Навоийская область — 415 652 (65,21%);
Наманганская область — 1 101 553 (69,82%);
Самаркандская область — 1 487 298 (71,02%);
Сырдарьинская область — 330 242 (67,41%);
Сурхандарьинская область — 963 092 (68,03%);
Ташкентская область — 1 254 515 (69,30%);
Ферганская область — 1 611 307 (73,04%);
Хорезмская область — 646 967 (64,16%);
Кашкадарьинская область — 1 276 215 (68,98%);
Ташкент — 1 044 360 (63,35%).
Окружные избирательные комиссии приступают к подсчету голосов.
Между тем голосование на некоторых участках за рубежом продолжается.
Напомним, сегодня в Узбекистане прошли президентские выборы. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах открыли 56 стационарных избирательных участков.
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