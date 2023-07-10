https://uz.sputniknews.ru/20230710/glava-mid-uzbekistan-vstrecha-generalnyy-sekretar-shos-36734322.html

Глава МИД Узбекистана встретился с Генеральным секретарем ШОС — цель встречи

Глава МИД Узбекистана встретился с Генеральным секретарем ШОС — цель встречи

Стороны обсудили актуальные вопросы расширяющейся повестки дня ШОС

2023-07-10T09:03+0500

2023-07-10T09:03+0500

2023-07-10T09:03+0500

узбекистан

мид

шос

бахтиер саидов

чжан мин

генеральный секретарь

министр

встреча

политика

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов встретился с Генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином, сообщает МИД.Стороны обсудили актуальные вопросы расширяющейся повестки дня ШОС, а также растущее экономическое значение организации.Ранее Бахтиёр Саидов встретился с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.Стороны, в частности обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Бишкеке 12 октября.

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