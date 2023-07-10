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Глава МИД Узбекистана встретился с Генеральным секретарем ШОС — цель встречи
Глава МИД Узбекистана встретился с Генеральным секретарем ШОС — цель встречи
Стороны обсудили актуальные вопросы расширяющейся повестки дня ШОС
2023-07-10T09:03+0500
2023-07-10T09:03+0500
узбекистан
мид
шос
бахтиер саидов
чжан мин
генеральный секретарь
министр
встреча
политика
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов встретился с Генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином, сообщает МИД.Стороны обсудили актуальные вопросы расширяющейся повестки дня ШОС, а также растущее экономическое значение организации.Ранее Бахтиёр Саидов встретился с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.Стороны, в частности обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Бишкеке 12 октября.
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узбекистан мид шос министр бахтиёр саидов генеральный секретарь шос чжан мин встреча повестка потенциал
узбекистан мид шос министр бахтиёр саидов генеральный секретарь шос чжан мин встреча повестка потенциал

Глава МИД Узбекистана встретился с Генеральным секретарем ШОС — цель встречи

09:03 10.07.2023
© Бахтиёр СаидовБахтиёр Саидов встретился с Генеральным секретарем ШОС
Бахтиёр Саидов встретился с Генеральным секретарем ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2023
© Бахтиёр Саидов
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Стороны обсудили актуальные вопросы расширяющейся повестки дня ШОС.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов встретился с Генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином, сообщает МИД.
Стороны обсудили актуальные вопросы расширяющейся повестки дня ШОС, а также растущее экономическое значение организации.
"Отмечено растущее экономическое значение организации, важность разработки эффективных механизмов укрепления связей между государствами-членами и полной реализации имеющегося огромного потенциала", — говорится в сообщении МИД.
Ранее Бахтиёр Саидов встретился с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
Стороны, в частности обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Бишкеке 12 октября.
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