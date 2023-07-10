https://uz.sputniknews.ru/20230710/legkoatletka-uzbekistan-chempionka-mira-36751212.html
Легкоатлетка из Узбекистана стала чемпионкой мира
Легкоатлетка из Узбекистана стала чемпионкой мира
Асила Мирзаёрова не только завоевала золотую медаль, но и выиграла лицензию на летние Паралимпийские игры в Париже
2023-07-10T14:28+0500
2023-07-10T14:28+0500
2023-07-10T14:36+0500
спорт
узбекистан
золото
параспортсмены
париж
легкая атлетика
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Узбекистанка Асила Мирзаёрова показала лучший результат на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Париже, сообщает министерство молодежной политики и спорта. Спортсменка показала лучший результат в прыжках в длину — 5 метров 13 см и завоевала золотую медаль. Благодаря этому результату Асила завоевала лицензию на следующие летние Паралимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Это первая лицензия на Паралимпийские игры Париж-2024 среди узбекистанских паралимпийцев.Ранее мы сообщали, что сборная Узбекистана по фехтованию готовится к чемпионату мира, который пройдет в итальянском Милане с 22 по 30 июля.
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узбекистан спорт чемпионат мира легкая атлетика золотая медаль золото асила мирзаёрова прыжки в длину лицензия
узбекистан спорт чемпионат мира легкая атлетика золотая медаль золото асила мирзаёрова прыжки в длину лицензия
Легкоатлетка из Узбекистана стала чемпионкой мира
14:28 10.07.2023 (обновлено: 14:36 10.07.2023)
Асила Мирзаёрова не только завоевала золотую медаль, но и выиграла лицензию на летние Паралимпийские игры в Париже.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Узбекистанка Асила Мирзаёрова показала лучший результат на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Париже, сообщает министерство молодежной политики и спорта
.
Спортсменка показала лучший результат в прыжках в длину — 5 метров 13 см и завоевала золотую медаль. Благодаря этому результату Асила завоевала лицензию на следующие летние Паралимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже.
Это первая лицензия на Паралимпийские игры Париж-2024 среди узбекистанских паралимпийцев.