https://uz.sputniknews.ru/20230710/legkoatletka-uzbekistan-chempionka-mira-36751212.html

Легкоатлетка из Узбекистана стала чемпионкой мира

Легкоатлетка из Узбекистана стала чемпионкой мира

Асила Мирзаёрова не только завоевала золотую медаль, но и выиграла лицензию на летние Паралимпийские игры в Париже

2023-07-10T14:28+0500

2023-07-10T14:28+0500

2023-07-10T14:36+0500

спорт

узбекистан

золото

параспортсмены

париж

легкая атлетика

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Узбекистанка Асила Мирзаёрова показала лучший результат на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Париже, сообщает министерство молодежной политики и спорта. Спортсменка показала лучший результат в прыжках в длину — 5 метров 13 см и завоевала золотую медаль. Благодаря этому результату Асила завоевала лицензию на следующие летние Паралимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Это первая лицензия на Паралимпийские игры Париж-2024 среди узбекистанских паралимпийцев.Ранее мы сообщали, что сборная Узбекистана по фехтованию готовится к чемпионату мира, который пройдет в итальянском Милане с 22 по 30 июля.

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