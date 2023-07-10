https://uz.sputniknews.ru/20230710/otg-nablyudateli-vybory-resultaty-36749574.html

Миссия нарушений не выявила – наблюдатели от ОТГ

Миссия нарушений не выявила – наблюдатели от ОТГ

Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств поздравил народ Узбекистана с успешным проведении выборов.

2023-07-10T13:35+0500

2023-07-10T13:35+0500

2023-07-10T13:35+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

организация тюркских государств

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Миссия международных наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) дала высокую оценку организации и проведению досрочных президентских выборов в Узбекистане.Члены миссии посетили ряд избирательных участков как в ходе голосования, так и во время подсчета голосов, и может подтвердить, что все процедуры выполнены в срок и в соответствии с законодательством, подчеркнул Джафаров.В завершении выступления Джафаров поздравил народ Узбекистана с успешным проведением выборов.Ранее высокую оценку выборам дал генсек СНГ Сергей Лебедев.

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узбекистан выборы голосование организация тюркских государств сафи джафаров заместитель генерального секретаря итоги выводы миссия наблюдателей нарушений не выявлено