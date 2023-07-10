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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230710/otg-nablyudateli-vybory-resultaty-36749574.html
Миссия нарушений не выявила – наблюдатели от ОТГ
Миссия нарушений не выявила – наблюдатели от ОТГ
Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств поздравил народ Узбекистана с успешным проведении выборов.
2023-07-10T13:35+0500
2023-07-10T13:35+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
организация тюркских государств
наблюдатели
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Миссия международных наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) дала высокую оценку организации и проведению досрочных президентских выборов в Узбекистане.Члены миссии посетили ряд избирательных участков как в ходе голосования, так и во время подсчета голосов, и может подтвердить, что все процедуры выполнены в срок и в соответствии с законодательством, подчеркнул Джафаров.В завершении выступления Джафаров поздравил народ Узбекистана с успешным проведением выборов.Ранее высокую оценку выборам дал генсек СНГ Сергей Лебедев.
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узбекистан выборы голосование организация тюркских государств сафи джафаров заместитель генерального секретаря итоги выводы миссия наблюдателей нарушений не выявлено
узбекистан выборы голосование организация тюркских государств сафи джафаров заместитель генерального секретаря итоги выводы миссия наблюдателей нарушений не выявлено

Миссия нарушений не выявила – наблюдатели от ОТГ

13:35 10.07.2023
© Sputnik / Павел БедняковСтенд с кандидатами в посольстве Узбекистана в Москве во время досрочных президентских выборов в Узбекистане.
Стенд с кандидатами в посольстве Узбекистана в Москве во время досрочных президентских выборов в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств поздравил народ Узбекистана с успешным проведении выборов.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Миссия международных наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) дала высокую оценку организации и проведению досрочных президентских выборов в Узбекистане.
"Выборы были организованы и проведены профессионально, без каких-либо значительных нарушений, были соблюдены процедуры голосования и обеспечена транспарентность. Миссия не выявила никаких случаев неуполномоченного вмешательства в ход выборов со стороны административных и правоохранительных органов и структур", - сказал на брифинге в пресс-центре ЦИК заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров.
Члены миссии посетили ряд избирательных участков как в ходе голосования, так и во время подсчета голосов, и может подтвердить, что все процедуры выполнены в срок и в соответствии с законодательством, подчеркнул Джафаров.
"Миссия от Организации тюркских государств подтверждает, что досрочные выборы президента Узбекистан были проведены открыто, прозрачно с соблюдением норм национального законодательства и международного права", - сказал он.
В завершении выступления Джафаров поздравил народ Узбекистана с успешным проведением выборов.
Ранее высокую оценку выборам дал генсек СНГ Сергей Лебедев.
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