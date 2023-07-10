https://uz.sputniknews.ru/20230710/s-pobedoy-na-vyborax-mirziyoyeva-pozdravili-sosedi-po-sentralnoy-azii-36742988.html
С победой на выборах Мирзиёева поздравляют соседи по Центральной Азии
С победой на выборах Мирзиёева поздравляют соседи по Центральной Азии
Шавката Мирзиёева с переизбранием поздравляют также лидеры других стран
2023-07-10T13:11+0500
2023-07-10T13:11+0500
2023-07-10T13:15+0500
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выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с уверенной победой на состоявшихся накануне досрочных президентских выборах, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских многоплановых отношений и практического сотрудничества.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Мирзиёева с победой.Шавката Мирзиёева с победой на прошедших выборах поздравили также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Национальный лидер, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Поздравления от мировых лидеров продолжают поступать.Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане вчера, 9 июля. После подсчета бюллетеней по данным ЦИК, лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.
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узбекистан выборы поздравления телефонный разговор президент шавкат мирзиёев президент таджикистана эмомали рахмон президент азербайджана ильхам алиев президент турции реджеп тайип эрдоган национальный лидер председатель халк маслахаты туркменистана гурбангулы бердымухамедов президент туркменистана сердар бердымухамедов президент казахстана касым-жомарт токаев
С победой на выборах Мирзиёева поздравляют соседи по Центральной Азии
13:11 10.07.2023 (обновлено: 13:15 10.07.2023)
Шавката Мирзиёева с переизбранием поздравляют также лидеры других стран.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с уверенной победой на состоявшихся накануне досрочных президентских выборах, сообщает пресс-служба
главы государства.
Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских многоплановых отношений и практического сотрудничества.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил
Мирзиёева с победой.
Шавката Мирзиёева с победой на прошедших выборах поздравили также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Национальный лидер, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Поздравления от мировых лидеров продолжают поступать.
Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане вчера, 9 июля.
После подсчета бюллетеней по данным ЦИК, лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.
За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.
За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.
За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.
По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.