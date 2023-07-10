https://uz.sputniknews.ru/20230710/s-pobedoy-na-vyborax-mirziyoyeva-pozdravili-sosedi-po-sentralnoy-azii-36742988.html

С победой на выборах Мирзиёева поздравляют соседи по Центральной Азии

С победой на выборах Мирзиёева поздравляют соседи по Центральной Азии

Шавката Мирзиёева с переизбранием поздравляют также лидеры других стран

2023-07-10T13:11+0500

2023-07-10T13:11+0500

2023-07-10T13:15+0500

узбекистан

выборы президента узбекистана — 2023

выборы

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с уверенной победой на состоявшихся накануне досрочных президентских выборах, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских многоплановых отношений и практического сотрудничества.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Мирзиёева с победой.Шавката Мирзиёева с победой на прошедших выборах поздравили также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Национальный лидер, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Поздравления от мировых лидеров продолжают поступать.Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане вчера, 9 июля. После подсчета бюллетеней по данным ЦИК, лидирует Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей.За кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Иноятова проголосовало 4,02% избирателей.За кандидата от Экологической партии Узбекистана Абдушукура Хамзаева проголосовало 3,74% избирателей.По данным ЦИК явка на досрочных президентских выборах составила почти 80%.

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