https://uz.sputniknews.ru/20230710/tashkentskiy-zoopark-vylupilis-ptentsy-flamingo-video-36752331.html
Впервые в ташкентском зоопарке вылупились птенцы фламинго — видео
Впервые в ташкентском зоопарке вылупились птенцы фламинго — видео
Цвет оперения сейчас серый, розовый пигмент появится через несколько месяцев
2023-07-10T15:06+0500
2023-07-10T15:06+0500
2023-07-10T15:13+0500
узбекистан
зоопарк
ташкентский зоопарк
фламинго
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В ташкентском зоопарке впервые вылупились три птенца розовых фламинго, сообщает его пресс-служба. Первое время после вылупления птенцы учились просто сидеть, сохраняя баланс, а сейчас они уже бодро стоят и даже передвигаются на длинных лапках. Молодые птицы, родители, появились в зоопарке в 2019 году, а сейчас достигли половозрелости, уточняется в сообщении.Ранее, мы сообщали, что в ташкентском зоопарке хотят построить необычный фонтан — уже объявили конкурс.
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узбекистан ташкент зоопарк фламинго вылупились птенцы оперение родители ташкентский зоопарк
узбекистан ташкент зоопарк фламинго вылупились птенцы оперение родители ташкентский зоопарк
Впервые в ташкентском зоопарке вылупились птенцы фламинго — видео
15:06 10.07.2023 (обновлено: 15:13 10.07.2023)
Цвет оперения сейчас серый, розовый пигмент появится через несколько месяцев.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
В ташкентском зоопарке впервые вылупились три птенца розовых фламинго, сообщает его пресс-служба
.
"Птенцы вылупились здоровыми и лишь отдаленно напоминают своих роскошных родителей. Цвет оперения малышей серый — розовый пигмент появится через несколько месяцев", — говорится в сообщении.
Первое время после вылупления птенцы учились просто сидеть, сохраняя баланс, а сейчас они уже бодро стоят и даже передвигаются на длинных лапках.
Молодые птицы, родители, появились в зоопарке в 2019 году, а сейчас достигли половозрелости, уточняется в сообщении.