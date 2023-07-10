https://uz.sputniknews.ru/20230710/tashkentskiy-zoopark-vylupilis-ptentsy-flamingo-video-36752331.html

Впервые в ташкентском зоопарке вылупились птенцы фламинго — видео

Впервые в ташкентском зоопарке вылупились птенцы фламинго — видео

Цвет оперения сейчас серый, розовый пигмент появится через несколько месяцев

2023-07-10T15:06+0500

2023-07-10T15:06+0500

2023-07-10T15:13+0500

узбекистан

зоопарк

ташкентский зоопарк

фламинго

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В ташкентском зоопарке впервые вылупились три птенца розовых фламинго, сообщает его пресс-служба. Первое время после вылупления птенцы учились просто сидеть, сохраняя баланс, а сейчас они уже бодро стоят и даже передвигаются на длинных лапках. Молодые птицы, родители, появились в зоопарке в 2019 году, а сейчас достигли половозрелости, уточняется в сообщении.Ранее, мы сообщали, что в ташкентском зоопарке хотят построить необычный фонтан — уже объявили конкурс.

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