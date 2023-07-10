https://uz.sputniknews.ru/20230710/uzbekistan-yarmarka-promyshlennost-oblast-namangan-andijan-36755496.html

В двух областях Узбекистана пройдут промышленные ярмарки

В двух областях Узбекистана пройдут промышленные ярмарки

Сезон ярмарок в республике продолжается с марта по декабрь. До сегодняшнего дня они прошли уже в четырех областях

2023-07-10T16:56+0500

2023-07-10T16:56+0500

2023-07-10T17:07+0500

узбекистан

ярмарка

экономика

министерство

министерство инвестиций, промышленности и торговли

бизнес

регион

джизакская область

бухарская область

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Промышленные ярмарки пройдут 11-12 июля в Андижанской и 20-21 июля — в Наманганской областях, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли. В 2023 году ярмарки проходят с марта по декабрь, и до сегодняшнего дня они прошли уже в четырех регионах республики — Джизакской, Бухарской, Самаркандской и Ферганской областях.Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) совместно с Центром цифровой трансформации (при МИПТ) проводят такие ярмарки ежегодно во всех регионах республики. Межотраслевые ярмарки позволяют представителям крупного, среднего и малого бизнеса продемонстрировать свою продукцию на выставочных площадках, найти партнеров, провести встречи в форматах B2B и B2G, а также заключить контракты через портал электронной кооперации.

узбекистан

джизакская область

бухарская область

самаркандская область

ферганская область

андижанская область

наманганская область

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узбекистан промышленная ярмарка джизакская бухарская самаркандская ферганская область андижанская область наманганская область