https://uz.sputniknews.ru/20230710/uzbekistan-yarmarka-promyshlennost-oblast-namangan-andijan-36755496.html
В двух областях Узбекистана пройдут промышленные ярмарки
В двух областях Узбекистана пройдут промышленные ярмарки
Сезон ярмарок в республике продолжается с марта по декабрь. До сегодняшнего дня они прошли уже в четырех областях
2023-07-10T16:56+0500
2023-07-10T16:56+0500
2023-07-10T17:07+0500
узбекистан
ярмарка
экономика
министерство
министерство инвестиций, промышленности и торговли
бизнес
регион
джизакская область
бухарская область
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Промышленные ярмарки пройдут 11-12 июля в Андижанской и 20-21 июля — в Наманганской областях, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли. В 2023 году ярмарки проходят с марта по декабрь, и до сегодняшнего дня они прошли уже в четырех регионах республики — Джизакской, Бухарской, Самаркандской и Ферганской областях.Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) совместно с Центром цифровой трансформации (при МИПТ) проводят такие ярмарки ежегодно во всех регионах республики. Межотраслевые ярмарки позволяют представителям крупного, среднего и малого бизнеса продемонстрировать свою продукцию на выставочных площадках, найти партнеров, провести встречи в форматах B2B и B2G, а также заключить контракты через портал электронной кооперации.
узбекистан
джизакская область
бухарская область
самаркандская область
ферганская область
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узбекистан промышленная ярмарка джизакская бухарская самаркандская ферганская область андижанская область наманганская область
узбекистан промышленная ярмарка джизакская бухарская самаркандская ферганская область андижанская область наманганская область
В двух областях Узбекистана пройдут промышленные ярмарки
16:56 10.07.2023 (обновлено: 17:07 10.07.2023)
Сезон ярмарок в республике продолжается с марта по декабрь. До сегодняшнего дня они прошли уже в четырех областях.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Промышленные ярмарки пройдут 11-12 июля в Андижанской и 20-21 июля — в Наманганской областях, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли
.
В 2023 году ярмарки проходят с марта по декабрь, и до сегодняшнего дня они прошли уже в четырех регионах республики — Джизакской, Бухарской, Самаркандской и Ферганской областях.
Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) совместно с Центром цифровой трансформации (при МИПТ) проводят такие ярмарки ежегодно во всех регионах республики.
Межотраслевые ярмарки позволяют представителям крупного, среднего и малого бизнеса продемонстрировать свою продукцию на выставочных площадках, найти партнеров, провести встречи в форматах B2B и B2G, а также заключить контракты через портал электронной кооперации.