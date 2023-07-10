https://uz.sputniknews.ru/20230710/vetryanyye-turbiny-navoi-stalo-bolshye-tochnoye-kolichestvo-36734150.html

Ветряных турбин в Навои стало больше — точное количество

Ветряных турбин в Навои стало больше — точное количество

По данным Минэнерго, запустят эти ветроэлектростанции до конца года

2023-07-10T08:32+0500

2023-07-10T08:32+0500

2023-07-10T08:32+0500

узбекистан

ветряная электростанция

запуск

навои

ветер

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Количество ветряных турбин в Навои уже достигло трех, сообщает Минэнерго. Первые мощности этой ветроэлектростанции планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.Ранее мы соощали, что в начале июня здесь установили первую крупную ветряную турбину.Мощность турбины — 4,7 МВт, высота — 97 метров, а длина каждой из лопастей — 77 метров.Турбина, установленная китайской компанией "Goldwind", станет частью ветряной электростанции общей мощностью 500 МВт в Томдинском районе Навоийской области.Всего на электростанции установят 111 подобных турбин. Она обещает стать самой крупной ветряной электростанцией в Центральной Азии.

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