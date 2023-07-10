https://uz.sputniknews.ru/20230710/vetryanyye-turbiny-navoi-stalo-bolshye-tochnoye-kolichestvo-36734150.html
Ветряных турбин в Навои стало больше — точное количество
Ветряных турбин в Навои стало больше — точное количество
По данным Минэнерго, запустят эти ветроэлектростанции до конца года
2023-07-10T08:32+0500
2023-07-10T08:32+0500
2023-07-10T08:32+0500
узбекистан
ветряная электростанция
запуск
навои
ветер
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Количество ветряных турбин в Навои уже достигло трех, сообщает Минэнерго. Первые мощности этой ветроэлектростанции планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.Ранее мы соощали, что в начале июня здесь установили первую крупную ветряную турбину.Мощность турбины — 4,7 МВт, высота — 97 метров, а длина каждой из лопастей — 77 метров.Турбина, установленная китайской компанией "Goldwind", станет частью ветряной электростанции общей мощностью 500 МВт в Томдинском районе Навоийской области.Всего на электростанции установят 111 подобных турбин. Она обещает стать самой крупной ветряной электростанцией в Центральной Азии.
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узбекистан минэнерго ветряная турбина навои эксплуатация запуск ветроэлектростанция
узбекистан минэнерго ветряная турбина навои эксплуатация запуск ветроэлектростанция
Ветряных турбин в Навои стало больше — точное количество
По данным Минэнерго, запустят эти ветроэлектростанции до конца года.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Количество ветряных турбин в Навои уже достигло трех, сообщает Минэнерго
.
Первые мощности этой ветроэлектростанции планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
Мощность турбины — 4,7 МВт, высота — 97 метров, а длина каждой из лопастей — 77 метров.
Турбина, установленная китайской компанией "Goldwind", станет частью ветряной электростанции общей мощностью 500 МВт в Томдинском районе Навоийской области.
Всего на электростанции установят 111 подобных турбин. Она обещает стать самой крупной ветряной электростанцией в Центральной Азии.