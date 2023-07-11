https://uz.sputniknews.ru/20230711/mirziyoyev-videoselektor-investitsii-uvolneniye-doljnostnyye-litsa-36782294.html

Мирзиёев уволил руководителей "Узсувтаъминот", "Темир йуллари" и ряд должностных лиц

Мирзиёев уволил руководителей "Узсувтаъминот", "Темир йуллари" и ряд должностных лиц

Также несколько руководителей получили выговор. Причина — недостаточное привлечение и освоение инвестиций.

2023-07-11T19:30+0500

2023-07-11T19:30+0500

2023-07-11T19:30+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

увольнение

руководитель

инвестиции

узбекистон темир йуллари

государственный комитет по автомобильным дорогам

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев , в ходе видеоселекторного совещания, уволил руководителей ряда организаций, где имеются проблемы с привлечением и освоением инвестиций, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.На совещании под председательством президента речь шла о том, что четыре года назад были даны поручения по строительству платных дорог “Ташкент-Самарканд”, “Ташкент-Андижан” и платного тоннеля на перевале “Тахтакорача”. Однако ни проект, ни практическая работа по привлечению инвесторов еще не начаты.Что касается железнодорожной сферы, несмотря на нехватку 2,5 тыс. грузовых вагонов, и то, что 3,5 тыс. из имеющихся вагонов нуждаются в ремонте, на их увеличение , а также модернизацию дорог выделили всего $16 млн прямых инвестиций.Кроме того, по сравнению с предыдущим годом объем иностранных инвестиций в “Узавтосаноат” уменьшился на 47%, в текстильной сфере – на 43%, в отрасли стройматериалов – на 31%.Поэтому замминистра водного хозяйства Бахтиёр Камалов, замминистра транспорта Абдусамат Муминов, руководители “Узсувтаъминот” Cахиб Саифназаров, “Узбекистон темир йуллари” Хуснитдин Хосилов и Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмон Абдувалиев освобождены от занимаемой должности.Выговоры получили председатель ассоциации "Узтекстильпром” Илхом Хайдаров, председатель компании “Тепловые электрические станции” Баходир Жураев и председатель “Узпромстройбанка” Сахи Аннакличев.Ранее Шавкат Мирзиёев уволил 12 хокимов.

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узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение руководитель инвестиции узбекистон темир йуллари комитет по автомобильным дорогам