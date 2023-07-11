https://uz.sputniknews.ru/20230711/mirziyoyev-videoselektor-investitsii-uvolneniye-doljnostnyye-litsa-36782294.html
Мирзиёев уволил руководителей "Узсувтаъминот", "Темир йуллари" и ряд должностных лиц
Мирзиёев уволил руководителей "Узсувтаъминот", "Темир йуллари" и ряд должностных лиц
Также несколько руководителей получили выговор. Причина — недостаточное привлечение и освоение инвестиций.
2023-07-11T19:30+0500
2023-07-11T19:30+0500
2023-07-11T19:30+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
увольнение
руководитель
инвестиции
узбекистон темир йуллари
государственный комитет по автомобильным дорогам
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев , в ходе видеоселекторного совещания, уволил руководителей ряда организаций, где имеются проблемы с привлечением и освоением инвестиций, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.На совещании под председательством президента речь шла о том, что четыре года назад были даны поручения по строительству платных дорог “Ташкент-Самарканд”, “Ташкент-Андижан” и платного тоннеля на перевале “Тахтакорача”. Однако ни проект, ни практическая работа по привлечению инвесторов еще не начаты.Что касается железнодорожной сферы, несмотря на нехватку 2,5 тыс. грузовых вагонов, и то, что 3,5 тыс. из имеющихся вагонов нуждаются в ремонте, на их увеличение , а также модернизацию дорог выделили всего $16 млн прямых инвестиций.Кроме того, по сравнению с предыдущим годом объем иностранных инвестиций в “Узавтосаноат” уменьшился на 47%, в текстильной сфере – на 43%, в отрасли стройматериалов – на 31%.Поэтому замминистра водного хозяйства Бахтиёр Камалов, замминистра транспорта Абдусамат Муминов, руководители “Узсувтаъминот” Cахиб Саифназаров, “Узбекистон темир йуллари” Хуснитдин Хосилов и Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмон Абдувалиев освобождены от занимаемой должности.Выговоры получили председатель ассоциации "Узтекстильпром” Илхом Хайдаров, председатель компании “Тепловые электрические станции” Баходир Жураев и председатель “Узпромстройбанка” Сахи Аннакличев.Ранее Шавкат Мирзиёев уволил 12 хокимов.
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узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение руководитель инвестиции узбекистон темир йуллари комитет по автомобильным дорогам
узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание увольнение руководитель инвестиции узбекистон темир йуллари комитет по автомобильным дорогам
Мирзиёев уволил руководителей "Узсувтаъминот", "Темир йуллари" и ряд должностных лиц
Также несколько руководителей получили выговор. Причина — недостаточное привлечение и освоение инвестиций.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев , в ходе видеоселекторного совещания, уволил руководителей ряда организаций, где имеются проблемы с привлечением и освоением инвестиций, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
На совещании под председательством президента речь шла о том, что четыре года назад были даны поручения по строительству платных дорог “Ташкент-Самарканд”, “Ташкент-Андижан” и платного тоннеля на перевале “Тахтакорача”. Однако ни проект, ни практическая работа по привлечению инвесторов еще не начаты.
Что касается железнодорожной сферы, несмотря на нехватку 2,5 тыс. грузовых вагонов, и то, что 3,5 тыс. из имеющихся вагонов нуждаются в ремонте, на их увеличение , а также модернизацию дорог выделили всего $16 млн прямых инвестиций.
Кроме того, по сравнению с предыдущим годом объем иностранных инвестиций в “Узавтосаноат” уменьшился на 47%, в текстильной сфере – на 43%, в отрасли стройматериалов – на 31%.
Поэтому замминистра водного хозяйства Бахтиёр Камалов, замминистра транспорта Абдусамат Муминов, руководители “Узсувтаъминот” Cахиб Саифназаров, “Узбекистон темир йуллари” Хуснитдин Хосилов и Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмон Абдувалиев освобождены от занимаемой должности.
Выговоры получили председатель ассоциации "Узтекстильпром” Илхом Хайдаров, председатель компании “Тепловые электрические станции” Баходир Жураев и председатель “Узпромстройбанка” Сахи Аннакличев.