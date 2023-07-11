https://uz.sputniknews.ru/20230711/odin-iz-zapovednikov-uzbekistana-poluchil-oborudovaniye-na-44-mln-sumov-36774880.html
Один из заповедников Узбекистана получил оборудование на 44 млн сумов
Один из заповедников Узбекистана получил оборудование на 44 млн сумов
Новое оборудование получено в рамках благотворительной акции Альянса по сохранению сайгака
2023-07-11T16:34+0500
2023-07-11T16:34+0500
2023-07-11T16:34+0500
узбекистан
сайгак
акция
оборудование
россия
казахстан
китай
монголия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/16/24723456_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_5fd81eb4ec6a8da08fcd191e363a2b49.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Альянс по сохранению сайгака на безвозмездной основе передал заказнику "Сайгачий" новое оборудование на 44 млн сумов, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Это фотоловушки, карты памяти и принадлежности для служебных автотранспортных средств, уточняют в сообщении.Благотворительную акцию Альянс по сохранению сайгака провел в рамках программы RCI-1 на 2023 год "Анти-браконьерская деятельность". Она направлена на повышение эффективности работы заказника по мониторингу сайгака и других представителей фауны, обитающих на его территории.Альянс по сохранению сайгака — международная благотворительная организация, содействующая сохранению и восстановлению популяции сайгаков в странах их обитания. Организация работает в России, Казахстане, Китае, Монголии и Узбекистане.
узбекистан
россия
казахстан
монголия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/16/24723456_514:0:3245:2048_1920x0_80_0_0_97005882023a0c0a712c6957578b929b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан заказник сайгачий сайгаки благотворительная акция альянс по сохранению сайгака новое оборудование фотоловушки карты памяти мониторинг международная благотворительная организация россия казахстан китай монголия
узбекистан заказник сайгачий сайгаки благотворительная акция альянс по сохранению сайгака новое оборудование фотоловушки карты памяти мониторинг международная благотворительная организация россия казахстан китай монголия
Один из заповедников Узбекистана получил оборудование на 44 млн сумов
Новое оборудование получено в рамках благотворительной акции Альянса по сохранению сайгака.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Альянс по сохранению сайгака на безвозмездной основе передал заказнику "Сайгачий" новое оборудование на 44 млн сумов, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
.
Это фотоловушки, карты памяти и принадлежности для служебных автотранспортных средств, уточняют в сообщении.
Благотворительную акцию Альянс по сохранению сайгака провел в рамках программы RCI-1 на 2023 год "Анти-браконьерская деятельность". Она направлена на повышение эффективности работы заказника по мониторингу сайгака и других представителей фауны, обитающих на его территории.
Альянс по сохранению сайгака — международная благотворительная организация, содействующая сохранению и восстановлению популяции сайгаков в странах их обитания. Организация работает в России, Казахстане, Китае, Монголии и Узбекистане.