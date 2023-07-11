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https://uz.sputniknews.ru/20230711/odin-iz-zapovednikov-uzbekistana-poluchil-oborudovaniye-na-44-mln-sumov-36774880.html
Один из заповедников Узбекистана получил оборудование на 44 млн сумов
Один из заповедников Узбекистана получил оборудование на 44 млн сумов
Новое оборудование получено в рамках благотворительной акции Альянса по сохранению сайгака
2023-07-11T16:34+0500
2023-07-11T16:34+0500
узбекистан
сайгак
акция
оборудование
россия
казахстан
китай
монголия
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Альянс по сохранению сайгака на безвозмездной основе передал заказнику "Сайгачий" новое оборудование на 44 млн сумов, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Это фотоловушки, карты памяти и принадлежности для служебных автотранспортных средств, уточняют в сообщении.Благотворительную акцию Альянс по сохранению сайгака провел в рамках программы RCI-1 на 2023 год "Анти-браконьерская деятельность". Она направлена на повышение эффективности работы заказника по мониторингу сайгака и других представителей фауны, обитающих на его территории.Альянс по сохранению сайгака — международная благотворительная организация, содействующая сохранению и восстановлению популяции сайгаков в странах их обитания. Организация работает в России, Казахстане, Китае, Монголии и Узбекистане.
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узбекистан заказник сайгачий сайгаки благотворительная акция альянс по сохранению сайгака новое оборудование фотоловушки карты памяти мониторинг международная благотворительная организация россия казахстан китай монголия
узбекистан заказник сайгачий сайгаки благотворительная акция альянс по сохранению сайгака новое оборудование фотоловушки карты памяти мониторинг международная благотворительная организация россия казахстан китай монголия

Один из заповедников Узбекистана получил оборудование на 44 млн сумов

16:34 11.07.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗаповедник. Архивное фото
Заповедник. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Новое оборудование получено в рамках благотворительной акции Альянса по сохранению сайгака.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Альянс по сохранению сайгака на безвозмездной основе передал заказнику "Сайгачий" новое оборудование на 44 млн сумов, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Это фотоловушки, карты памяти и принадлежности для служебных автотранспортных средств, уточняют в сообщении.
© министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаАльянс по сохранению сайгака на безвозмездной основе передал заказнику "Сайгачий" новое оборудование
Альянс по сохранению сайгака на безвозмездной основе передал заказнику Сайгачий новое оборудование - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Альянс по сохранению сайгака на безвозмездной основе передал заказнику "Сайгачий" новое оборудование
© министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
Благотворительную акцию Альянс по сохранению сайгака провел в рамках программы RCI-1 на 2023 год "Анти-браконьерская деятельность". Она направлена на повышение эффективности работы заказника по мониторингу сайгака и других представителей фауны, обитающих на его территории.
Альянс по сохранению сайгака — международная благотворительная организация, содействующая сохранению и восстановлению популяции сайгаков в странах их обитания. Организация работает в России, Казахстане, Китае, Монголии и Узбекистане.
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