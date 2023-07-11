https://uz.sputniknews.ru/20230711/odin-iz-zapovednikov-uzbekistana-poluchil-oborudovaniye-na-44-mln-sumov-36774880.html

Один из заповедников Узбекистана получил оборудование на 44 млн сумов

Один из заповедников Узбекистана получил оборудование на 44 млн сумов

Новое оборудование получено в рамках благотворительной акции Альянса по сохранению сайгака

2023-07-11T16:34+0500

2023-07-11T16:34+0500

2023-07-11T16:34+0500

узбекистан

сайгак

акция

оборудование

россия

казахстан

китай

монголия

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Альянс по сохранению сайгака на безвозмездной основе передал заказнику "Сайгачий" новое оборудование на 44 млн сумов, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Это фотоловушки, карты памяти и принадлежности для служебных автотранспортных средств, уточняют в сообщении.Благотворительную акцию Альянс по сохранению сайгака провел в рамках программы RCI-1 на 2023 год "Анти-браконьерская деятельность". Она направлена на повышение эффективности работы заказника по мониторингу сайгака и других представителей фауны, обитающих на его территории.Альянс по сохранению сайгака — международная благотворительная организация, содействующая сохранению и восстановлению популяции сайгаков в странах их обитания. Организация работает в России, Казахстане, Китае, Монголии и Узбекистане.

узбекистан

россия

казахстан

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