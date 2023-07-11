https://uz.sputniknews.ru/20230711/shum-avtomobil-vliyaniye-voditel-vrach-rekomendatsiya-36784699.html

Как влияет шум от автомобиля на водителя — врач

Как влияет шум от автомобиля на водителя — врач

Фоновый шум в автомобиле является одним из факторов стресса

2023-07-11T22:09+0500

2023-07-11T22:09+0500

2023-07-11T22:09+0500

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Движение автомобиля сопровождается целым рядом звуков. Они связаны как с работой различных систем и механизмов самого транспортного средства, так и с дорожной обстановкой: гулом обгоняющих вас машин, сигналами, скрипом тормозов. Фоновый шум сам по себе не влияет на здоровье или самочувствие водителя, но может стать одним из факторов стресса. Об этом рассказала доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова радио Sputnik.Также она предупредила, что нервное напряжение, связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле, может приводить к различным нарушениям здоровья.Также она рекомендовала остановиться и отдохнуть, если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять авто.При этом, она предупредила, что употребление энергетиков, кофе и другие психостимуляторов может лишь ухудшить состояние. Через 10-15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности, а самочувствие ухудшится.Ранее врач объяснил причины, по которым люди “уходят в онлайн”.

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мнение эксперта здоровье автомобиль водитель шум состояние здоровья это интересно