Как влияет шум от автомобиля на водителя — врач
© Sputnik / Евгения Новоженина //
Фоновый шум в автомобиле является одним из факторов стресса.
Движение автомобиля сопровождается целым рядом звуков. Они связаны как с работой различных систем и механизмов самого транспортного средства, так и с дорожной обстановкой: гулом обгоняющих вас машин, сигналами, скрипом тормозов. Фоновый шум сам по себе не влияет на здоровье или самочувствие водителя, но может стать одним из факторов стресса. Об этом рассказала доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова радио Sputnik.
"На состояние водителя влияют и автомобильный шум, и множество других факторов: мелькание предметов и света, необходимость быть сосредоточенным и внимательным. Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье. Для профессиональных водителей шум будет фактором производственного стресса. Для обычных водителей, у которых в течение рабочего дня есть свои переживания, а потом они садятся за руль, – это перманентный фактор внешнего стресса, особенно в пробках", – объяснила специалист.
Также она предупредила, что нервное напряжение, связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле, может приводить к различным нарушениям здоровья.
"У человека могут появляться разные неприятные ощущения: у кого-то головная боль, у кого-то – головокружение. У кого-то может обостриться артериальная гипертензия, могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека исходно есть проблемы со здоровьем", – указала Акарачкова.
Также она рекомендовала остановиться и отдохнуть, если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять авто.
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк"Неженская" профессия. Дальнобойщица Евгения Маркова
"Неженская" профессия. Дальнобойщица Евгения Маркова
© Sputnik / Алексей Куденко/
"Когда человек садится за руль, он должен отдавать себе отчет в том, что будет делать в сложной (дорожной, – ред.) ситуации. Если у него снижено внимание, он устал, раздражителен из-за стресса, то надо остановиться – отдохнуть, попить воды, посидеть, закрыв глаза, или пройтись”, — советует врач.
При этом, она предупредила, что употребление энергетиков, кофе и другие психостимуляторов может лишь ухудшить состояние. Через 10-15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности, а самочувствие ухудшится.
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