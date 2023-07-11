Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230711/shum-avtomobil-vliyaniye-voditel-vrach-rekomendatsiya-36784699.html
Как влияет шум от автомобиля на водителя — врач
Как влияет шум от автомобиля на водителя — врач
Фоновый шум в автомобиле является одним из факторов стресса
2023-07-11T22:09+0500
2023-07-11T22:09+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
автомобиль
водитель
состояние здоровья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/52/7585267_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a44f52ab294b277fb7625dc3bd18ea5a.jpg
Движение автомобиля сопровождается целым рядом звуков. Они связаны как с работой различных систем и механизмов самого транспортного средства, так и с дорожной обстановкой: гулом обгоняющих вас машин, сигналами, скрипом тормозов. Фоновый шум сам по себе не влияет на здоровье или самочувствие водителя, но может стать одним из факторов стресса. Об этом рассказала доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова радио Sputnik.Также она предупредила, что нервное напряжение, связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле, может приводить к различным нарушениям здоровья.Также она рекомендовала остановиться и отдохнуть, если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять авто.При этом, она предупредила, что употребление энергетиков, кофе и другие психостимуляторов может лишь ухудшить состояние. Через 10-15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности, а самочувствие ухудшится.Ранее врач объяснил причины, по которым люди “уходят в онлайн”.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/52/7585267_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c2259ba2bb3b8ad80a45de24773d438.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мнение эксперта здоровье автомобиль водитель шум состояние здоровья это интересно
мнение эксперта здоровье автомобиль водитель шум состояние здоровья это интересно

Как влияет шум от автомобиля на водителя — врач

22:09 11.07.2023
© Sputnik / Евгения Новоженина /  / Перейти в фотобанкВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Евгения Новоженина /
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Фоновый шум в автомобиле является одним из факторов стресса.
Движение автомобиля сопровождается целым рядом звуков. Они связаны как с работой различных систем и механизмов самого транспортного средства, так и с дорожной обстановкой: гулом обгоняющих вас машин, сигналами, скрипом тормозов. Фоновый шум сам по себе не влияет на здоровье или самочувствие водителя, но может стать одним из факторов стресса. Об этом рассказала доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова радио Sputnik.
"На состояние водителя влияют и автомобильный шум, и множество других факторов: мелькание предметов и света, необходимость быть сосредоточенным и внимательным. Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье. Для профессиональных водителей шум будет фактором производственного стресса. Для обычных водителей, у которых в течение рабочего дня есть свои переживания, а потом они садятся за руль, – это перманентный фактор внешнего стресса, особенно в пробках", – объяснила специалист.
Также она предупредила, что нервное напряжение, связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле, может приводить к различным нарушениям здоровья.
"У человека могут появляться разные неприятные ощущения: у кого-то головная боль, у кого-то – головокружение. У кого-то может обостриться артериальная гипертензия, могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека исходно есть проблемы со здоровьем", – указала Акарачкова.
Также она рекомендовала остановиться и отдохнуть, если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять авто.
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк"Неженская" профессия. Дальнобойщица Евгения Маркова
Неженская профессия. Дальнобойщица Евгения Маркова - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
"Неженская" профессия. Дальнобойщица Евгения Маркова
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
"Когда человек садится за руль, он должен отдавать себе отчет в том, что будет делать в сложной (дорожной, – ред.) ситуации. Если у него снижено внимание, он устал, раздражителен из-за стресса, то надо остановиться – отдохнуть, попить воды, посидеть, закрыв глаза, или пройтись”, — советует врач.
При этом, она предупредила, что употребление энергетиков, кофе и другие психостимуляторов может лишь ухудшить состояние. Через 10-15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности, а самочувствие ухудшится.
Ранее врач объяснил причины, по которым люди “уходят в онлайн”.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0