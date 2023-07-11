https://uz.sputniknews.ru/20230711/uzbekistan-vizit-gensek-yunvto-zurab-pololikashvili-36783979.html
В Узбекистан прибыл Генсек ЮНВТО — цель визита
В Узбекистан прибыл Генсек ЮНВТО — цель визита
Представители Всемирной туристской организации во главе с Зурабом Пололикашвили планируют обсудить вопросы подготовки к 25-й сессии Генеральной ассамблеи UNWTO.
2023-07-11T20:23+0500
2023-07-11T20:23+0500
2023-07-11T20:23+0500
узбекистан
всемирная туристская организация
делегация
визит
самарканд
туризм
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистан приехали представители Всемирной туристской организации (ЮНВТО) во главе с генеральным секретарем Зурабом Пололикашвили, сообщает ИА “Дунё”.Программа трехдневного визита включает двусторонние встречи и переговоры в министерствах культуры и туризма, а также экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Стороны обсудят подготовку к 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, которая пройдёт 16-20 октября в Самарканде.Кроме того, представители технической группы ЮНВТО посетят Самарканд, чтобы ознакомиться с процессом подготовки к сессии.Напомним, что в июне текущего года, на 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в столице Болгарии, Софии Узбекистан избрали председателем Генеральной ассамблеи ЮНВТО.Также республику приняли в состав Комитета по полномочиям Исполнительного совета ЮНВТО на следующий срок — с 2023 по 2027 годы. Таким образом, на нее возложили полномочия по контролю за соблюдением принципов и правомерностью участия государств-членов в важных решениях и документах, принимаемых Исполнительным советом ЮНВТО.Помимо этого, Узбекистан вошел в состав Комитета Аффилированных членов ЮНВТО на период 2023 — 2027 годы. Членство в этом комитете, включающем в себя более 500 частных организаций и ассоциаций в сфере туризма по всему миру, открывает для страны широкие возможности. Sputnik писал и о том, что в Самарканде откроют Международную академию туризма ЮНВТО.
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узбекистан всемирная туристская организация делегация визит самарканд туризм
узбекистан всемирная туристская организация делегация визит самарканд туризм
В Узбекистан прибыл Генсек ЮНВТО — цель визита
Представители Всемирной туристской организации во главе с Зурабом Пололикашвили планируют обсудить вопросы подготовки к 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Сегодня в Узбекистан приехали представители Всемирной туристской организации (ЮНВТО) во главе с генеральным секретарем Зурабом Пололикашвили, сообщает ИА “Дунё”.
Программа трехдневного визита включает двусторонние встречи и переговоры в министерствах культуры и туризма, а также экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Стороны обсудят подготовку к 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, которая пройдёт 16-20 октября в Самарканде.
Кроме того, представители технической группы ЮНВТО посетят Самарканд, чтобы ознакомиться с процессом подготовки к сессии.
Напомним, что в июне текущего года, на 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в столице Болгарии, Софии Узбекистан избрали председателем Генеральной ассамблеи ЮНВТО.
Также республику приняли в состав Комитета по полномочиям Исполнительного совета ЮНВТО на следующий срок — с 2023 по 2027 годы. Таким образом, на нее возложили полномочия по контролю за соблюдением принципов и правомерностью участия государств-членов в важных решениях и документах, принимаемых Исполнительным советом ЮНВТО.
Помимо этого, Узбекистан вошел в состав Комитета Аффилированных членов ЮНВТО на период 2023 — 2027 годы. Членство в этом комитете, включающем в себя более 500 частных организаций и ассоциаций в сфере туризма по всему миру, открывает для страны широкие возможности.
Sputnik
писал и о том, что в Самарканде откроют Международную академию туризма ЮНВТО.